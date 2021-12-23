Публицист Чаусов: Зачем Зеленский хочет включить в «нормандский формат» США

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно вспомнил про «нормандский формат» переговоров, о Минских соглашениях и указал на то, что готов к этим встречам вернуться, а его администрация даже готовит несколько новых предложений. Одно из них — включить в этот процесс США.

При этом, судя по словам Зеленского, некоторую озабоченность у него вызывает тот факт, что Россия обсуждает судьбу Украины непосредственно с США, что называется, без посредников.

«Отдельно от «нормандии» есть общение президента США с президентом РФ. И есть общение между Москвой и Вашингтоном на разных уровнях. Там нет сейчас конкретики, но мы сейчас работаем и, может, выйдем на встречу двустороннюю (Украина — РФ. — Прим. ФАН) или трехстороннюю (Украина — РФ — США. — Прим. ФАН)», — сообщил глава Украины.

Здесь стоит кратко напомнить о том, что «нормандские переговоры» — это фактически диалог между Украиной, Германией, Францией и Россией, в рамках которого в теории должна быть выработана некая «дорожная карта» по реализации Киевом пакета Минских соглашений (разработанных еще в 2015 году). Суть мирного договора — в прекращении конфликта на востоке Украины, конституционной и административной реформе страны и предоставлении территориям ЛНР и ДНР, а также иным регионам широкой автономии. На что, собственно, официальный Киев, невзирая на все громкие заявления, идти категорически не хочет.

Впрочем, тот же Владимир Зеленский уже говорил о том, что Минские соглашения устарели. И о том, что Украину не устраивает «нормандский формат» в текущем его виде, заявления из Киева звучали и ранее.

К слову, важнейший дипломатический момент всех этих переговоров заключается в том, что это не некая полемика России и Украины. Россия в этом случае выступает только посредником-миротворцем в попытке урегулировать конфликт Украины с народными республиками. Примерно в том же формате осуществляют данный процесс и Германия с Францией.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Но и эти государства, как недавно оказалось, не очень устраивает роль РФ как «третьей стороны». Во многом по этой причине несколько недель назад оказалось, что «норманнский формат» зашел на текущей стадии в тупик.

Если кратко излагать канву событий, то перед очередной встречей «нормандской четверки» Россия предложила свой проект резолюции переговоров, в которых говорится о неукоснительном следовании Минским соглашениям, и направила эти документы во Францию и Германию. А там с такой концепцией не согласились, указав на то, что в документах нужно указать, что наша страна также «несет часть ответственности» за события на востоке Украины. А это с политической точки зрения переводит Россию из статуса «третьей стороны» уже в совершенно иное положение, да и сами Минские соглашения в этом контексте уже не были бы предметом обсуждения.

Естественно, что Россия на такой шаг идти не согласилась. Документы — нашего проекта резолюции и ответа «западных партнеров» — были опубликованы на сайте МИД РФ. Публикация этих документов тоже не встретила позитивного отклика у партнеров по диалогу. Однако ясно показала, почему российская сторона в очередной встрече просто не «увидела смысла», расценив ее как «сугубо протокольную», на которой ничего в итоге не просто не решится, а и не будет решаться.

Однако с тех пор прошли переговоры Владимира Путина с Джо Байденом, где обсуждался «украинский вопрос», а именно требование Москвы не включать Украину в НАТО с ответным несогласием США с такой позицией России. А после этого свет увидел проект Договора о гарантиях безопасности, который в Госдепартамент США был передан МИД РФ с комментарием, что в случае несогласия с положениями этого документа наша страна оставляет за собой «право на военно-технический ответ».

ФБА «Экономика сегодня» /

Параллельно в самых влиятельных американских СМИ началась весьма оживленная дискуссия на тему того, продолжать ли «давление на Россию» или все же как-то менять вектор политики и начать с нашей страной договариваться. Что интересно, разговоры о мире звучат со страниц довольно консервативных изданий — например, The Washington Post и The American Conservative, где вообще предлагают «обняться и примириться» с Россией.

Правда, одновременно с этим, судя по данным, предоставленным министром обороны РФ Сергеем Шойгу, на востоке Украины, а именно на подступах в ЛНР и ДНР, обнаружено скопление сотрудников американских ЧВК, а также «резервуаров с химическими реагентами неизвестного происхождения» для возможных провокаций.

Но раз наша разведка уже обнаружила эти резервуары и этих «военных инструкторов», то, само собой, провокация будет крайне затруднена, а то и вовсе отменена. А это снова возвращает стороны к переговорному процессу. При этом в том формате, который категорически Украину не устраивает. Поскольку этот диалог сейчас ведется непосредственно между Вашингтоном и Москвой, а Киев в нем не участвует.

Народные новости России / Андрей Тюнников

Зеленскому же необходимо теперь возобновлять «нормандский формат» с включением туда Штатов, чтобы максимально затянуть и запутать дипломатический процесс. Потому что Россия и Штаты могут ведь и договориться о том, что Киев примет Минские соглашения в том виде, в котором они прописаны. То есть с автономией для ДНР и ЛНР и конституционной реформой. Чего Зеленскому не простят, например, радикальные украинские националисты, которые и так уже периодически пытаются брать офис президента штурмом.

И глядя на все эти телодвижения Киева и господина Зеленского, можно предположить, что, несмотря на достаточно категоричную риторику со стороны администрации Байдена, в Белом доме весьма серьезно рассматривают Договор о гарантиях безопасности. И, возможно, что как минимум некоторые из его пунктов США готовы принять. И весьма вероятно, учитывая миролюбивую публичную риторику, исходящую из влиятельных американских СМИ, пункты эти касаются именно Украины.

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