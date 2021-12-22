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Президент Никарагуа помиловал более тысячи заключенных

Весь мир
Президент Никарагуа помиловал более тысячи заключенных
wikipedia.org  /  總統府 / CC BY 2.0

Манагуа, 22 декабря. Власти Никарагуа помиловали более тысячи заключенных. Всего за год в стране было амнистировано четыре тысячи человек, заявила вице-президент Росарио Мурильо.

Правительство Никарагуа пошло на такой шаг в связи с приближающимся Рождеством, которое представляет «радость и счастье» для граждан и позволит многим осужденным «начать новый путь».

«Благодаря этому шагу мы уже достигли 26 тыс. семей, которые воссоединились с 2016 года. Завтра мы предоставим точные данные, потому что сейчас у меня их здесь нет», — сказала вице-президент во время выступления.

Со своей стороны, католическая церковь Никарагуа потребовала освободить более 150 оппозиционеров, которые остаются под арестом.

«Мы желаем в это Рождество, чтобы те, кто лишен свободы за мелкие преступления или по причинам, связанным с политикой, могли отметить праздник на свободе», — говорится в заявлении никарагуанского кардинала Леопольдо Бренеса.

В конце ноября генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро призвал международное сообщество «усилить механизмы давления» на Никарагуа, чтобы добиться «восстановления демократии» в стране.

Президент Никарагуа помиловал более тысячи заключенных
Федеральное агентство новостей /

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тюрьма амнистия никарагуа
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