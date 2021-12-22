Страсти по ВТО: американские власти завидуют успехам России из-за импортозамещения

Торговый представитель США Кэтрин Тай обвинила Россию в отклонении от норм Всемирной торговой организации (ВТО) из-за политики импортозамещения и преференций для товаров и услуг внутреннего производства. Об этом говорится в сообщении, распространенном офисом американского торгпреда.

США обеспокоены тем, что Москва продолжает предоставлять льготы товарам и услугам отечественного производства. Кроме того, в американском торговом представительстве заявили, что в сельском хозяйстве Россия сохраняет ограничения на импорт, которые не связаны с наукой, и якобы не признает гарантии других государств в отношении экспортных мощностей. Также в ведомстве указали на расширяющийся государственный контроль со стороны России над экономикой. Вашингтон недоволен в том числе российскими стратегиями импортозамещения IT-сектора.

В связи с этими факторами Кэтрин Тай решила предупредить Россию о том, что Соединенные Штаты задействуют инструменты ВТО с целью привлечения Москвы «к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе». Но больше всего Вашингтон беспокоит то, что якобы из-за импортозамещения американский бизнес не может конкурировать с российским.

«Несоблюдение норм, правил и обязательств ВТО ставит американских рабочих и бизнес в невыгодное экономическое положение и не позволяет им конкурировать на равных условиях», — сказано в публикации.

wto.org / World Trade Organization

Экономист Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал заявление торгового представителя США Кэтрин Тай. По его словам, американские власти завидуют успехам России.

«Это зависть! А как тут не завидовать?! Дело в том, что это заявление выглядит крайне цинично из-за того, что США сами разрушили режим так называемой свободной торговли, который также вошел в историю под названием «вашингтонский консенсус». Он был разрушен еще до того, как Дональд Трамп перевел американскую экономическую политику в формат крайне агрессивного протекционизма. Еще Барак Обама вводил против российской и китайской стали безумные заградительные пошлины, очень высокие. И это почему-то не было нарушением правил неограниченной торговли и норм ВТО. Просто США циничны. Когда они что-то очень грубо нарушают, то это они себе прощают. Так, например, они десятилетиями субсидировали собственное сельское хозяйство, что, в общем-то, противоречит положениям ВТО. В это же время Вашингтон требовал от других стран, чтобы они не субсидировали собственное сельское хозяйство, и свято верил в то, что без субсидирования все будет хорошо, а также требовал от государств, чтобы они открывали свои рынки для продукции, которая погубит их национальное производство», — рассказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эксперт сообщил, что США имеют в своем арсенале ограниченное количество санкций против России, которые были бы безопасными для Вашингтона.

«Сегодняшняя американская риторика, обрушенная на Россию, безгранична в своем цинизме. Это все равно что пьяница, который каждый день валяется в грязи, забрался в церкви на кафедру и стал проповедовать трезвость. И, увидев одного трезвенника, выпившего один бокал за обедом, обрушился на него с обвинениями, мол, из-за таких людей, как он, процветают пьянство и порок. Понимаете? Это выглядит именно так. США имеют в запасе весьма ограниченное количество реально безопасных для них самих санкций против России. Кроме того, хочу отметить, что Россия поддерживает собственное производство, проводит политику импортозамещения в ответ на санкции США и Евросоюза. В данном случае критика со стороны США безобидна. Да, это милая, безобидная и циничная критика», — сообщил он.

ФБА «Экономика сегодня» /

Специалист также указал на то, что именно Соединенные Штаты убили принципы свободной торговли.

«Факт остается фактом: принципы ВТО, к которым апеллируют американцы, убиты США. Вера в то, что могут существовать свободная торговля и невмешательство политики в экономические отношения, также убита США. Кто обрушивает санкции на другие страны, если их политика не нравится Вашингтону? Кто арестовывает счета других государств? Так, например, США сделали в отношении Венесуэлы. Кто присваивает себе средства иностранных центральных банков? А американцы присвоили себе средства Афганистана, обрушив местную иностранную валюту, таким образом обрекая миллионы людей на голод. Как можно после этого что-либо кому-то говорить по поводу того, что его экономическая политика не соответствует абстрактному идеалу свободной торговли? Напомню, США в период расцвета антиглобалистского движения на Западе подвергались критике за то, что у себя в стране Вашингтон проводит протекционистскую политику, а ВТО используют в качестве механизма запрета другим государствам для поддержания своих национальных производств. А себе США все прощают. И поскольку Соединенные Штаты управляют политикой ВТО, то и претензий против Америки никто выдвинуть не может», — подытожил Василий Колташов.

Экономист Станислав Митрахович и политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Журавлев спрогнозировали последствия энергокризиса в Европе.