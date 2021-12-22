Нью-йоркские полицейские в костюмах супергероев раздали подарки бедным

Необычную рождественскую акцию провели сотрудники Управления полиции Нью-Йорка. Офицеры переоделись в костюмы супергероев и вместе с волонтерами раздали бедным новогодние подарки.



Полицейские называют свою ежегодную инициативу «операцией на санях». Ее цель – поддержать жителей бедных районов, поздравить с наступающими праздниками и подарить подарки детям. Правоохранителям в этом благородном деле помогают волонтеры.

«Мы здесь, чтобы раздавать людям игрушки вместе с Фондом полиции Нью-Йорка. Мы делаем пожертвования, потому что приближаются праздники. Рождество уже не за горами, как вы знаете», — рассказал волонтер Люк.

Трехдневный рейд прошел в пяти районах города. Офицеры и волонтеры нарядились в костюмы Человека-паука, Халка и других супергероев.

Нуждающимся роздали более 13000 подарков. Организаторы мероприятия — Детский фонд экстренного реагирования, Фонд полиции Нью-Йорка, а также частные лица.