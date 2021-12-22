Адвокат Пашаев рассказал, как Ефремов встретит Новый год в колонии

Москва, 22 декабря. Скандальный адвокат Эльман Пашаев заявил, что у заслуженного артиста России Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, есть все условия для празднования Нового года.

По словам правозащитника, колония в Белгородской области, где содержится Ефремов, одна из лучших по сравнению с остальными исправительными учреждениями страны. До этого здесь находились футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, добавил он.

«Я уверен, что Ефремов хорошо встретит Новый год, у него все будет хорошо. Он пользуется авторитетом среди сокамерников, говорят, что все нормально. Все, что позволяет закон, он делает, недавно даже фильм снял», — поделился Пашаев с NEWS.ru.

Минувшим летом в центре Москвы произошла авария с участием Ефремова. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Находившийся за рулем машины Сергей Захаров скончался. Суд приговорил артиста к 7,5 года лишения свободы. В поддержку Ефремова выступали многие звезды кино, но столичный суд отказался смягчить наказание, передает «360».

Ранее сообщалось, что столичное отделение ФНС планирует взыскать с актера более 118 тысяч рублей. Эта сумма больше годового заработка Ефремова, работающего в колонии на швейном производстве.