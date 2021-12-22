Автор 19Fortyfive Карпентер перечислил упущенные возможности США наладить отношения с РФ

Вашингтон, 22 декабря. США потеряли возможность наладить сотрудничество с Россией при экс-президенте Билле Клинтоне. Такое мнение выразил Старший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер.

Эксперт в статье для 19Fortyfive перечислил упущенные возможности Запада и описал сценарий возможного налаживания контактов. По его словам, Вашингтон мог подружиться с Москвой в 1991 году после развала Советского Союза. Кроме того, стороны могли наладить экономические и политические связи. Однако США пошли по другому пути и вели себя высокомерно, а также неуклюже в отношении России.

Карпентер считает, что 42-й американский президент Билл Клинтон допустил грубую ошибку, поскольку запустил процесс экспансии НАТО в Восточную Европу. К Альянсу примкнули Польша, Чехия и Венгрия. По словам эксперта, этот шаг стал вторжением блока в зону безопасности Москвы. Американская администрация также пренебрегла интересами России и во время распада Югославии.

«Сложно представить себе, чтобы расширение самого мощного военного объединения за всю историю к границам ослабевшей великой державы воспринималось как дружественный акт», — сказал обозреватель.

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Автор подчеркнул, что выпады Запада исключили возможность налаживания долгосрочных отношений с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что надеется получить от США исчерпывающий ответ на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, Москву не устроит попытка «заболтать» переговоры.