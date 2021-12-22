Аргентина присоединится к китайскому проекту «Один пояс, один путь»

Буэнос-Айрес, 22 декабря. Аргентина присоединится к проекту «Один пояс, один путь» Китая. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Сантьяго Андрес Кафьеро.

Cafiero confirmó que la Argentina se sumará al proyecto de la "Ruta de la Seda" de China



???????? https://t.co/KjSvYCwbJe pic.twitter.com/Xjlb9A0bjx — elDiarioAR (@elDiarioAR) December 22, 2021

Аргентина станет первой страной в Латинское Америке, которая присоединится к масштабному торговому проекту Поднебесной.

«У нас есть давнее обязательство президента Альберто Фернандеса двигаться вперед. Мы проводим необходимые исследования, чтобы адаптировать это соглашение к потребностям аргентинской экономики и инфраструктуры, в которой нуждается Аргентина», — сказал Кафьеро на встрече с журналистами.

По данным СМИ, решение было принято на фоне переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о реструктуризации долга в размере 44 миллиардов долларов США, взятого во время правления президента Маурисио Макри (2015-2019). При этом в Америке с настороженностью относятся к будущей сделке, потому что она усилит проникновение Китая в регион.

«Влияние Пекина растет от IT-инфраструктуры, космических активов, культурных центров и помощи в борьбе с пандемией. Когда я путешествую, я вижу десятки портовых проектов КНР различных форм и размеров. Пекин рассматривает глубоководные порты на Ямайке, в Доминиканской Республике, Сальвадоре, Аргентине и других странах», — сказал глава Южного командования США Грейг С. Фаллер.

В июле президент Аргентины Альберто Фернандес принял участие в торжественном виртуальном акте к столетнему юбилею Компартии Китая и отметил важность связей между странами. Поднебесная в настоящее время является одним из главных деловых партнеров южноамериканского государства.