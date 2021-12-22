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Аргентина присоединится к китайскому проекту «Один пояс, один путь»

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 18:00
Весь мир
Аргентина присоединится к китайскому проекту «Один пояс, один путь»
twitter.com  /  @alferdez

Буэнос-Айрес, 22 декабря. Аргентина присоединится к проекту «Один пояс, один путь» Китая. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Сантьяго Андрес Кафьеро.

Аргентина станет первой страной в Латинское Америке, которая присоединится к масштабному торговому проекту Поднебесной.

«У нас есть давнее обязательство президента Альберто Фернандеса двигаться вперед. Мы проводим необходимые исследования, чтобы адаптировать это соглашение к потребностям аргентинской экономики и инфраструктуры, в которой нуждается Аргентина», — сказал Кафьеро на встрече с журналистами.

По данным СМИ, решение было принято на фоне переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о реструктуризации долга в размере 44 миллиардов долларов США, взятого во время правления президента Маурисио Макри (2015-2019). При этом в Америке с настороженностью относятся к будущей сделке, потому что она усилит проникновение Китая в регион.

«Влияние Пекина растет от IT-инфраструктуры, космических активов, культурных центров и помощи в борьбе с пандемией. Когда я путешествую, я вижу десятки портовых проектов КНР различных форм и размеров. Пекин рассматривает глубоководные порты на Ямайке, в Доминиканской Республике, Сальвадоре, Аргентине и других странах», — сказал глава Южного командования США Грейг С. Фаллер.

В июле президент Аргентины Альберто Фернандес принял участие в торжественном виртуальном акте к столетнему юбилею Компартии Китая и отметил важность связей между странами. Поднебесная в настоящее время является одним из главных деловых партнеров южноамериканского государства.

Аргентина присоединится к китайскому проекту «Один пояс, один путь»
Федеральное агентство новостей /

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