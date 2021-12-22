Бородина похвасталась серьгами с изумрудами за 1,5 миллиона рублей

Москва, 22 декабря. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер Ксения Бородина продемонстрировала новогодний подарок, который она сделала себе перед праздником. Знаменитость получила дорогостоящее ювелирное украшение.

Бородина похвасталась драгоценностями в Instagram Stories. Она продемонстрировала подписчикам золотые серьги с крупными изумрудами в обрамлении бриллиантов.

«Посмотрите, какой подарочек красивый новогодний пришел — серьги. Я так люблю изумруды! Кстати, заранее обговорили бюджет и учли все мои пожелания, дизайн», — рассказала ведущая телестройки.

Блогер отметила аккаунт ювелирного бренда, от которого она получила серьги. Согласно информации на странице компании, изумруды для украшения, доставшегося Бородиной, добыли в Замбии. Вес каждого из драгоценных камней составляет 2,5 карата. Стоят серьги, которые теперь будет носить знаменитость, более 1,5 миллиона рублей.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Телеведущая также обратилась с призывом к мужчинам. Она посоветовала представителям противоположного пола баловать своих женщин такими же красивыми подарками на Новый год.

Уходящий год стал достаточно непростым для Ксении Бородиной, поскольку она пережила развод с бизнесменом Курбаном Омаровым, от которого у нее есть дочь. Девочке исполнилось шесть лет 22 декабря, и ведущая попросила у ребенка прощения, поздравляя с днем рождения.