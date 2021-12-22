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Жителей Владимирской области ждет проект «Другое дело»
Общество
Жителей Владимирской области ждет проект «Другое дело»
Пресс-служба «ВКонтакте»  / 

Владимир, 22 декабря. Проект «Другое дело» дает возможность жителям Владимира провести время с пользой, делая добрые дела и получая за это приятные подарки и бонусы. Его цель заключается в повышении активности жителей страны и в мотивации на здоровый образ жизни и помощь другим. Присоединиться к проекту может любой пользователь социальной сети «ВКонтакте», сообщают «Владимирские ведомости».

Владимирская студентка Ирина Васильева мечтает накопить баллы, чтобы побывать на экскурсии на космодроме «Восточный». Про то, что платформа предоставляет такую возможность, она узнала от друзей и не сразу поверила, что за простые и полезные для себя и других задания можно получать баллы.

Перечень заданий самый разнообразный — от прогулки с собакой до выработки у себя полезных для здоровья привычек. Можно реализовать себя в самых разных направлениях — от благотворительности до науки и творчества. Баллы даются за социальную активность и здоровые привычки.

Ранее ФАН рассказывал о влиянии социальных сетей на современных детей. О них, а также о компьютерных играх и других современных развлечениях, беседовали в программе «Вертикаль» диакон Георгий Роденков и создатель проекта «Усатый нянь» Федор Тарабукин.  

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