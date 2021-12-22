Дипломат Лаврентьев: ВКС РФ уничтожили лидера террористической группировки «Джунуд аш-Шам»

Москва, 22 декабря. Точные удары ВКС РФ привели к ликвидации главаря одной из террористических группировок, действующих в Сирии, Муслима аш-Шишани Маргошвили. Об этом сообщил российский дипломат Александр Лаврентьев.

Специальный представитель российского президента по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев рассказал об успешной боевой операции российских летчиков в ходе своей пресс-конференции.

«Недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки "Джунуд аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в России) аш-Шишани Маргошвили», — отметил Лаврентьев.

Численность группировки «Джунуд аш-Шам» в ходе конфликта на территории САР достигала 250 бойцов, но в последнее время сократилась до нескольких десятков боевиков. Ранее стало известно о похищении террористами мирных жителей на севере Сирии ради получения выкупа.