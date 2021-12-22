Делегация Госдумы РФ раздала новогодние подарки детям в Сирии

Делегация Государственной думы РФ посетила древний христианский город Маалюля в провинции Дамаск. Там иностранные гости раздали новогодние подарки 700 сирийским детям, отцы которых погибли во время войны в арабской республике. После этого начался концерт с участием российских артистов и другие мероприятия.

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей побывал на месте событий.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Сообщается, что на мероприятии присутствовали сотрудники правительства Москвы, представители Вологодской и Владимирской областей, а также общественники из Всероссийской организации «Боевое братство». Помимо них в благотворительной акции приняли участие делегаты от Донецкой Народной Республики (ДНР), также находящиеся сейчас в Сирии.

Заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач рассказал, что 22 декабря в Дамаске состоялся праздничный концерт с участием российских артистов.

Сирийским детям раздали угощения и подарили ели, которые уже установлены в Доме культуры и искусства аль-Асад, в посольстве РФ и в храме Московского патриархата. Перед концертом для детей провели мастер-классы по росписи деревянных игрушек и рисованию, а также организовали другие развлечения.

Затем делегация РФ направилась в Первый клинический госпиталь Дамаска. Проходящим лечение детям раздали порядка 500 подарков, а сотрудникам больницы предоставили 50 регенераторов кислорода, что особенно актуально в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Накануне президент Сирии Башар Асад принял российскую парламентскую делегацию во главе с координатором группы Государственной думы по связям с Народным советом арабской республики Дмитрием Саблиным. Политики обсудили развитие двусторонних отношений в экономической, гуманитарной и социальной областях, а также подчеркнули важность межпарламентских связей между странами. На встрече Саблин предложил провести в РФ совместный с Сирией и ДНР молодежный форум для будущих политиков.