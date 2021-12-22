Певица Алена Апина рассказала о своих пластических операциях

Москва, 22 декабря. Бывшая солистка легендарной группы «Комбинация» Алена Апина перестала скрывать, что прибегла к помощи пластических хирургов.

Апина в свои 57 лет выглядит отлично. Но секрет ее молодости не только в правильном питании и регулярных физических нагрузках, но и во «вмешательство извне».

«Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. До этого были мелкие вмешательства — блефаропластика, к примеру, косметические процедуры и еще много чего современного и крутого», — рассказала исполнительница «Собеседнику».

Недавно Апина воспользовалась технологией структурирования, так у нее появились тонкая талия и объемные бедра. Теперь певица довольна своим отражением в зеркале.

Поклонники с удивлением отреагировали на преображение экс-солистки «Комбинации». Она отказалась от роскошного блонда в пользу каштановых локонов. При этом на многих фотографиях Апина прячет лицо, позируя перед камерой вполоборота.

Ранее легенда девяностых пожаловалась на съемочную группу развлекательного шоу «Суперстар! Возвращение». Звезде не понравилась работа оператора, из-за которой она выглядела в кадре очень толстой.