Диетолог Пичугина дала рекомендации по питанию в праздники без вреда для фигуры

Москва, 22 декабря. Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Ирина Пичугина рассказала, какие блюда следует выбрать для новогоднего стола, чтобы не навредить фигуре. Ее советами с изданием «Вести Подмосковья» поделились в пресс-службе ведомства.

Диетолог уверена, что в новогоднюю ночь можно с удовольствием есть и не толстеть. Вопрос лишь в выборе еды. Ирина Пичугина советует ни в коем случае не голодать перед праздничным застольем, так как одновременное употребление большого количества блюд очень затруднит работу желудочно-кишечного тракта. Лучше понемногу закусывать в течение дня, чтобы к новогоднему столу прийти уже сытым человеком.

Пичугина советует самим готовить майонез или заправлять салаты йогуртом, можно нежирной сметаной. От колбасы стоит отказаться — лучше положить в оливье курицу или отварное мясо. Горячие блюда предпочтительнее не жарить, а запекать. Мясо и рыбу лучше готовить в фольге. На столе обязательно должны быть свежие фрукты и овощи. Главное же — сосредоточиться на общении с близкими, а не на желании набить живот.

Ранее ФАН приводил мнение специалистов Роспотребнадзора о диетах в зимнее время. Эксперты считают, что питание должно содержать все необходимые организму компоненты, поэтому следует избегать искусственных ограничений.