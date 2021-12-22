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Диетолог Пичугина дала рекомендации по питанию в праздники без вреда для фигуры
Общество
Диетолог Пичугина дала рекомендации по питанию в праздники без вреда для фигуры
pixabay.com  / 

Москва, 22 декабря. Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Ирина Пичугина рассказала, какие блюда следует выбрать для новогоднего стола, чтобы не навредить фигуре. Ее советами с изданием «Вести Подмосковья» поделились в пресс-службе ведомства.

Диетолог уверена, что в новогоднюю ночь можно с удовольствием есть и не толстеть. Вопрос лишь в выборе еды. Ирина Пичугина советует ни в коем случае не голодать перед праздничным застольем, так как одновременное употребление большого количества блюд очень затруднит работу желудочно-кишечного тракта. Лучше понемногу закусывать в течение дня, чтобы к новогоднему столу прийти уже сытым человеком.

Пичугина советует самим готовить майонез или заправлять салаты йогуртом, можно нежирной сметаной. От колбасы стоит отказаться — лучше положить в оливье курицу или отварное мясо. Горячие блюда предпочтительнее не жарить, а запекать. Мясо и рыбу лучше готовить в фольге. На столе обязательно должны быть свежие фрукты и овощи. Главное же — сосредоточиться на общении с близкими, а не на желании набить живот.  

Ранее ФАН приводил мнение специалистов Роспотребнадзора о диетах в зимнее время. Эксперты считают, что питание должно содержать все необходимые организму компоненты, поэтому следует избегать искусственных ограничений.

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новый год диетолог застолье
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