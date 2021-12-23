Аналитик Разуваев: «Газпром» сам решает, кому и что продавать

Украинский «Нафтогаз» попросил Еврокомиссию обязать «Газпром» увеличить объемы продажи газа через Украину. По мнению украинской стороны, российская компания «злоупотребляет» своим положением на рынке, что стало причиной газового кризиса. Однако Украине не стоит особо рассчитывать, что кто-то сможет насильно заставить «Газпром» прокачивать большие объемы газа через ее территорию. Вместо этого украинской стороне и европейцам лучше уже сейчас «запасаться дровами и привыкать мерзнуть». Об этом в беседе с ФАН сказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Эксперт в шутку предположил, что украинские требования к «Газпрому» и надежды на их выполнение могли быть вызваны употреблением психоактивных веществ. Поскольку «Газпром» независим, он самостоятельно принимает решение об адресатах, сроках и объемах поставки газа.

«Они попутали. “Газпром” — это суверенная компания, которая принадлежит РФ, и он сам решает, кому и в каких объемах будет продавать газ. Он не подчиняется Евросоюзу», — заявил аналитик.

Глобальное «потепление» вылилось в температуру до −30º ночью. Европа сильно промахнулась, сделав ставку на «зеленые» энергоносители. При этом эксперт предположил, что у европейцев и украинцев на случай такой холодной зимы был план «Б» — получать газ по другим ценам.

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«Они в начале этого года реально делали ставку на “навальщину” и переворот в России, наивно рассчитывая, что Навальный станет президентом и будет поставлять газ даром. Мало кто помнит заявления Касьянова в 2004–2005 годах, который сейчас ушел в оппозицию. Он тоже заявлял, что нефть надо поставлять с большим дисконтом. Это голубая мечта европейцев — получать российские энергоресурсы по дешевым ценам. Но, слава богу, “навальщина” провалилась, и мы остались суверенной державой, и никто нам не указ: ни “Нафтогаз”, ни Еврокомиссия, ни Америка. Поэтому пускай они запасаются дровами и привыкают мерзнуть», — заявил Разуваев.

Как сказал собеседник ФАН, теперь Украине придется покупать российский газ по спотовым ценам, которые на этой неделе преодолели очередной максимум, превысив отметку 2 тысячи долларов за тысячу кубометров. И в этой ситуации, по его мнению, можно поздравить рядовых россиян — владельцев акций «Газпром». На Московской бирже 14 млн частных брокерских счетов, и самая популярная ее «фишка» — это как раз «Газпром». И летом будущего года держатели акций получат хорошие дивиденды.

Ранее Александр Разуваев рассказал о перспективах сотрудничества компании «Газпром-медиа» и социальной сети «ВКонтакте». Компания «Газпром-медиа» получит 45% акций АО «МФ Технологии», контролирующего большинство голосов в «ВКонтакте». При этом «ВКонтакте» сохранит статус независимой компании и будет работать над развитием цифровой экосистемы.