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Избившие фигуриста Соловьева предлагали ему деньги после вызова полиции

Общество
Избившие фигуриста Соловьева предлагали ему деньги после вызова полиции
Global Look Press  /  Lev Ilyin

Москва, 22 декабря. Мужчины, избившие фигуриста Дмитрия Соловьева возле московского караоке-клуба, пытались откупиться от него после вызова правоохранителей на место драки. Об этом рассказала девушка спортсмена, двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова.

По словам возлюбленной олимпийского чемпиона, конфликт с незнакомцами начался с того, что ее подруга, с которой они вышли из заведения, попросила у них зажигалку. В ответ мужчины начали отпускать неприятные и грубые комментарии. Когда Соловьев вышел из караоке-клуба, нападки продолжились, а замечание со стороны фигуриста спровоцировало агрессию незнакомцев, рассказала Сидорова телеканалу «Звезда».

Сначала олимпийского чемпиона толкнули, из-за чего он ударился головой о дверь заведения. Девушка Соловьева начала снимать происходящее на камеру смартфона, но это не остановило нападавших. Спортсмена несколько раз ударили по лицу, после чего он упал, а мужчины начали бить его ногами.

После этого сторона фигуриста приняла решение вызвать полицию. Тогда избившие олимпийского чемпиона начали предлагать ему деньги.

«Они увидели, что мы вызываем полицию. Нас пытались уговорить, чтобы мы этого не делали, и предлагали нам заплатить за ложный вызов полиции штраф со своей стороны, но наряд был рядом — через минуты три приехали», — пояснила Сидорова.

Ранее девушка Соловьева рассказала о его диагнозе после инцидента. По словам керлингистки, у него обнаружили гематому головного мозга.

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драка соловьев фигурист
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