СПГ-танкеры развернулись в сторону Европы из-за рекордных цен на газ

Москва, 22 декабря. Танкеры с сжиженным природным газом (СПГ), направлявшиеся в Азию, начали менять направление на Европу из-за рекордных цен на голубое топливо, пишет газета Financial Times.

Издание отмечает, что СПГ-танкеры меняют курс, поскольку надеются получить на европейском рынке большую прибыль, чем в Азии. По данным Platts, разница между стоимостью ресурса в Европе и Азии достигла максимума. Европейцы предлагают около 48,5 доллара за миллион британских тепловых единиц, а на азиатских площадках — 41 доллар.

«Перевозки газа включают в себя перенаправление американских судов СПГ, направляющихся в Азию, в европейские порты и первую партию австралийского СПГ в Европу более чем за десять лет», — прокомментировал ситуацию аналитик компании ICIS Алекс Фроули.

Он добавил, что Royal Dutch Shell, подписавшая контракт с СПГ-терминалом Pampa Melchorita была в Перу, отправила газ в Великобританию впервые с 2019 года. По прогнозу источников газеты, до конца 2021 года в Европу должны будут прийти на 15-20 танкеров больше обычного.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что поставки СПГ из Азии позволят снизить сверхвысокие цены на газ в Европе. При этом неизвестно, нарушают ли поставщики контракты, перераспределяя потоки грузов.