Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 18:06
18:05
Армия
Аналитик Сивков рассказал о срыве операции немецкого спецназа погранслужбой ДНР
18:05
Весь мир
Президент Никарагуа помиловал более тысячи заключенных
18:05
Видео
Нью-йоркские полицейские в костюмах супергероев раздали подарки бедным
18:04
Происшествия
Самолет из Нанта экстренно направили в Бордо после объявления ЧС на борту
18:03
Спорт
Форвард «Зенита» Дзюба возглавил рейтинг самых медийных спортсменов года
18:00
Общество
Петербургские активисты раскритиковали власти за инициативу отлова бездомных животных
17:59
Весь мир
Аргентина присоединится к китайскому проекту «Один пояс, один путь»
17:58
Общество
В Волгоградской области готовы приступить к вакцинации подростков от COVID-19
17:51
Общество
Адвокат Пашаев рассказал, как Ефремов встретит Новый год в колонии
17:51
Политика
Автор 19Fortyfive Карпентер перечислил упущенные возможности США наладить отношения с РФ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Телеканал НТВ покажет фильм «Гранит» о работе российских инструкторов в Мозамбике 28 декабря

Весь мир
Телеканал НТВ покажет фильм «Гранит» о работе российских инструкторов в Мозамбике 28 декабря
unsplash.com  /  Specna Arms

Москва, 22 декабря. В конце года телеканал НТВ проведет премьерный показ фильма «Гранит», повествующего о работе российских инструкторов в Мозамбике.

На официальной странице кинокартины в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что главным героем станет отечественный специалист с аналогичным названию фильма позывным.

«Мозамбик, 2019 год. На деревню, где живет маленький мальчик Жозе, нападает отряд боевиков, которым командует жестокий и безжалостный Мамудо. Террористы расстреливают местных жителей, поджигают дома, убивают родителей Жозе, а сам мальчик и его брат попадают в плен к радикалам. Тем временем в Судане российские инструкторы тренируют бойцов местной армии, один из специалистов — опытный боец Гранит, которому не нравится, что на базе нет подходящего для него задания», — сообщается в аннотации к фильму.

Вскоре герой получает приказ отправиться с другими специалистами в Мозамбик, где правительственные силы безуспешно пытаются противостоять экстремистам. Прибыв на военную базу в Муэдо, он наблюдает удручающую картину: бойцы местных сил обороны панически боятся открыто выступить против радикалов.

«Они не соблюдают дисциплину, приказы выполняют с трудом, а генерал Фубо отказывается делиться информацией о численности и расположении вражеских отрядов. Гранит намеревается провести разведку и добыть необходимые сведения самостоятельно», — пишут создатели фильма.

Режиссером-постановщиком картины выступил Денис Нейманд. Главные роли исполняют актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.

«Гранит» стал новым фильмом в череде историй, рассказывающих о приключениях российских инструкторов в разных точках планеты. Ранее в прокат выходили картины «Турист» о событиях в ЦАР и «Солнцепек» о событиях 2014 года на Украине. Все киноленты приглянулись российскому зрителю.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Телеканал НТВ покажет фильм «Гранит» о работе российских инструкторов в Мозамбике 28 декабря
африка фильм мозамбик гранит российские инструкторы
Комментировать