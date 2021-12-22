Телеканал НТВ покажет фильм «Гранит» о работе российских инструкторов в Мозамбике 28 декабря

Москва, 22 декабря. В конце года телеканал НТВ проведет премьерный показ фильма «Гранит», повествующего о работе российских инструкторов в Мозамбике.

На официальной странице кинокартины в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что главным героем станет отечественный специалист с аналогичным названию фильма позывным.

«Мозамбик, 2019 год. На деревню, где живет маленький мальчик Жозе, нападает отряд боевиков, которым командует жестокий и безжалостный Мамудо. Террористы расстреливают местных жителей, поджигают дома, убивают родителей Жозе, а сам мальчик и его брат попадают в плен к радикалам. Тем временем в Судане российские инструкторы тренируют бойцов местной армии, один из специалистов — опытный боец Гранит, которому не нравится, что на базе нет подходящего для него задания», — сообщается в аннотации к фильму.

Вскоре герой получает приказ отправиться с другими специалистами в Мозамбик, где правительственные силы безуспешно пытаются противостоять экстремистам. Прибыв на военную базу в Муэдо, он наблюдает удручающую картину: бойцы местных сил обороны панически боятся открыто выступить против радикалов.

«Они не соблюдают дисциплину, приказы выполняют с трудом, а генерал Фубо отказывается делиться информацией о численности и расположении вражеских отрядов. Гранит намеревается провести разведку и добыть необходимые сведения самостоятельно», — пишут создатели фильма.

Режиссером-постановщиком картины выступил Денис Нейманд. Главные роли исполняют актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.

«Гранит» стал новым фильмом в череде историй, рассказывающих о приключениях российских инструкторов в разных точках планеты. Ранее в прокат выходили картины «Турист» о событиях в ЦАР и «Солнцепек» о событиях 2014 года на Украине. Все киноленты приглянулись российскому зрителю.