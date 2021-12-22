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Преподаватель СПбГУ Ткаченко: потомки назовут 2021 год неплохим с точки зрения экономики

Экономика
Преподаватель СПбГУ Ткаченко: потомки назовут 2021 год неплохим с точки зрения экономики
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Санкт-Петербург, 22 декабря. Основные изменения в глобальной экономике, выступая в эфире медиацентра «Патриот», перечислил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко.

Мировая экономика столкнулась в уходящем году со множеством стрессов, такими как транспортные задержки, нехватка полупроводниковых элементов, резкое подорожание энергоносителей, стройматериалов и металлов.

Но когда наши потомки увидят статистику, они сделают вывод, что год был достаточно неплохим. Все-таки экономические процессы находились на этапе восстановительного роста, а то падение, которое произошло в предыдущем году, стало по сути искусственным. Многие правительства прекрасно понимали, на что идут, вводя ограничения, считает Ткаченко.

Государства поняли, что некоторые проблемы техногенного характера, вроде случая с затором в Суэцком канале из-за контейнеровоза, могут влиять на подорожание товаров, а потери компаний — доходить до 50–60 млрд долларов. Кризисы уходящего года продемонстрировали, что мировая экономика становится все более и более зависимой, пояснил руководитель магистерской программы «Дипломатия» СПбГУ,

Человечество ранее даже не допускало возможности возникновения такого фактора, как пандемия, однако теперь кристально ясно, что коронавирус добавился в копилку рисков экономики Земли. Все в этом году по-другому, не как в предыдущие кризисы, убежден эксперт. Инфляция в США, например, является самой высокой за последние сорок лет, а многие страны, которые успешно миновали кризисы 2008 и 2014 годов, не смогли скрыться от стагнации и падения в роковом 2021 году.

Поэтому, констатирует Ткаченко, планета приближается к 2022 году с переосмыслением канонов макроэкономической гуманитарной политики.

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Все новости / Экономика / Преподаватель СПбГУ Ткаченко: потомки назовут 2021 год неплохим с точки зрения экономики
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