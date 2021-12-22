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Адвокат Волкова: опасаясь пожизненного срока, педофилы начнут убивать детей
Общество
Адвокат Волкова: опасаясь пожизненного срока, педофилы начнут убивать детей
Федеральное агентство политических новостей

Адвокат Виолетта Волкова считает, что в существующих условиях, когда единственным доказательством насильственных действий сексуального характера в адрес детей являются показания жертвы, введение пожизненного срока заключения для педофилов приведет к росту смертельных случаев среди жертв насилия.

«Принятие в первом чтении Госдумой РФ законопроекта о введении пожизненного срока для педофилов неадекватно и неразумно. Депутаты, к сожалению, не обращаются к опыту прошлых лет. У нас огромное количество дел, касающихся педофилии, именно статей 132, 134, 135 УК РФ, которые говорят о том, что такое преступление по факту может быть инкриминировано только на показаниях потерпевших», — обращает внимание Виолетта Волкова.

В таких обстоятельствах люди, которые совершили преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, понимая, что им угрожает пожизненное лишение свободы, станут просто убивать детей, считает адвокат.

«То есть если раньше мы имели хотя бы детей, подростков, в отношении которых совершены такие действия, но живых, то в данном случае мы будем иметь лиц, которые будут заметать следы преступления всеми возможными способами. А единственный возможный способ, который дает им возможность избежать наказания, — это убийство потерпевшего. И в результате мы будем иметь огромное количество этих дел, которые будут доводить таким образом до конца реальные педофилы», — заявила Виолетта Волкова.

Кроме прочего, по ее словам, ужесточение наказания может быть использовано как элемент давления на людей, которые уже признаны педофилами и понесли наказание.

«У нас очень много разборок между бывшими супругами, между бывшими и новыми супругами жен, между конкурентами по бизнесу. И когда такой человек оговаривается, ребенок используется в качестве средства достижения определенных целей. И у нас получается, что такой человек, например, освободившись из мест лишения свободы, если он подвергся повторному оговору, то может получить уже исключительную меру в виде пожизненного лишения свободы. Но это будет абсолютно неправильно и неоднозначно в отношении таких лиц», — отметила Виолетта Волкова.

Адвокат Волкова: опасаясь пожизненного срока, педофилы начнут убивать детей
prokuror.perm.ru / Прокуратура Пермского края

По мнению адвоката, прежде, чем ужесточать законодательство о преступлениях в адрес несовершеннолетних, сначала нужно выработать юридические механизмы защиты невиновных людей.

«У нас практически нереально исправить судебную ошибку, допущенную при осуждении невиновного. В моем адвокатском опыте было дело, когда у 4-летнего ребенка намеренно вырабатывали показания против отчима с помощью психолога. Я видела дело отца Андрея Стребкова, которое вел мой коллега Дмитрий Тараборин, и оговорила его, я абсолютно в этом уверена, 19-летняя девушка, вспомнив, что, когда ей было 12 лет, он совершал по отношению к ней насильственные действия сексуального характера. Эту судебную ошибку можно исправить только одним образом — просто этого человека освободить от уголовной ответственности и реабилитировать. У этой семьи, которая оговорила его, нужно найти побудительные цели, из-за которых они оговорили отца Андрея. Мы знаем эти цели, мы знаем, почему они это сделали, мы полагаем, что за указанные действия они получили серьезное вознаграждение в виде имущества. Но судья доводы защиты не воспринял, и только на показаниях этой девушки, без каких-либо иных доказательств и свидетелей, человек был осужден на большой срок. К сожалению, у нас нет стандартов расследования таких уголовных дел», — рассказала Виолетта Волкова.

В связи с этим пожизненный срок для педофилов-рецидивистов, который вводит законопроект, поддержанный депутатами в первом чтении, эксперт считает не отвечающим ни интересам правосудия, ни общественным интересам, связанным с сохранением жизни детей.

Решение проблемы педофилов и рецидивов с их стороны адвокат видит в ужесточении контроля за их передвижением.

«Таких лиц надо чипировать. Кто-то будет говорить о нарушении конституционных  прав, посягательствах на тайну личной жизни и т. д. Но учитывая, что у нашего общества, а тем более у детей — потенциальных жертв тоже есть свои права, думаю, такое чипирование не пойдет в сильное противоречие с духом правосудия. Главное, чтобы было видно, где педофил перемещается», — заявила Виолетта Волкова.

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