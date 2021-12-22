Легендарные хиты девяностых прозвучат в новогоднюю ночь на Первом канале

Москва, 22 декабря. Первый канал готовит сюрприз для зрителей, которые останутся у экранов в новогоднюю ночь. В эфире покажут музыкальное шоу «30 лет спустя», в рамках которого звезды исполнят легендарные хиты девяностых годов.

Передача начнется 31 декабря в 22:15 и продолжится после наступления 2022 года. Ведущими праздничной программы выступят Максим Галкин и Жанна Бадоева, сообщила пресс-служба Первого канала.

Специально для новогоднего шоу отобрали свыше 40 хитов 1990-х годов. Предпочтение отдали именно этому периоду, поскольку такие песни станут гармоничным музыкальным фоном для семейного праздника нового времени. Именно композиции девяностых объединяют представителей разных поколений, считают на Первом канале.

«Родители современной молодежи танцевали под них на школьных дискотеках и в клубах, а молодое поколение перепевает их сейчас и помнит из детства», — поясняется в сообщении пресс-службы.

Зрителей ждут выступления Леонида Агутина, Алены Свиридовой, Лолиты Милявской, Филиппа Киркорова и многих других артистов. В концерте также примут участие группы «Сплин», «Би-2», «Любэ», «Технология» и «Иванушки International».

Ранее Леонид Агутин признался, что не смотрит телевизионные новогодние шоу. При этом певец продолжает принимать в них участие, хотя это не приносит денег.