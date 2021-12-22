Борис Грызлов может стать новым послом России в Белоруссии

Москва, 22 декабря. Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов может стать послом РФ в Белоруссии. Соответствующие сведения предоставил источник «Интерфакса».

Согласно полученной информации, Грызлов может приступить к выполнению обязанностей еще до наступления 2022 года.

«Кандидатура Бориса Грызлова на должность посла России в Белоруссии уже одобрена профильным комитетом по делам СНГ», — сказал собеседник издания.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин может провести встречу с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в рамках неформального саммита СНГ.