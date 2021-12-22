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Борис Грызлов может стать новым послом России в Белоруссии

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 17:13
Политика
Борис Грызлов может стать новым послом России в Белоруссии
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 22 декабря. Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов может стать послом РФ в Белоруссии. Соответствующие сведения предоставил источник «Интерфакса».

Согласно полученной информации, Грызлов может приступить к выполнению обязанностей еще до наступления 2022 года.

«Кандидатура Бориса Грызлова на должность посла России в Белоруссии уже одобрена профильным комитетом по делам СНГ», — сказал собеседник издания.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин может провести встречу с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в рамках неформального саммита СНГ.

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Все новости / Политика / Борис Грызлов может стать новым послом России в Белоруссии
россия белоруссия посол
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