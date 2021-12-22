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Defense News: в США разрабатывают спутники для наблюдения за гиперзвуковым оружием

Армия
Defense News: в США разрабатывают спутники для наблюдения за гиперзвуковым оружием
Олег Котов  /  из личного архива

Вашингтон, 22 декабря. Руководство военного ведомства США серьезно обеспокоено развитием комплексов гиперзвукового оружия в России и Китае, и намерено «заполнить брешь» в американской системе ПРО, пишет издание Defense News.

Агентство по ПРО при Министерстве обороны США одобрило проект Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, который предусматривает размещение на околоземной орбите спутников слежения за пусками гиперзвуковых ракет, рассказали журналисты Defense News.

«Новые спутники станут дополнением к нынешним космическим аппаратам, предназначенным для слежения за пусками баллистических ракет, но в отличие от них будут находиться на низкой околоземной орбите», — сообщается в публикации.

Разработка проекта Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor поручена специалистам компаний Northrop Grumman и L3Harris Technologies. Этим фирмам ассигновано 155 и 122 миллиона долларов соответственно из средств военного бюджета США, пишут авторы статьи.

Ранее министр обороны РФ Серей Шойгу заявил о серийном производстве гиперзвуковых ракет «Циркон» морского базирования с 2022 года. О разработке в России новых перспективных комплексов ракетного вооружения, неуязвимых для любых систем американской ПРО, сообщал «Царьград».

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