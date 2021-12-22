Дипломат Чалый предсказал итог окончания войны за Украину в 2022 году

Киев, 22 декабря. Геополитические итоги 2021 года, в том числе и для Киева, озвучил бывший первый заместитель Министра иностранных дел Украины Александр Чалый.

По словам дипломата, уходящий год стал концом для однополярного мира и гегемонии Соединенных Штатов и в то же время стартом главного геополитического противостояния ХХI века — между Китаем и США. Кроме того, Чалый уверен, что именно в конце 2021 года геополитическая война за Украину, которая ведется на протяжении последних 30 лет, перешла в финальную стадию.

По мнению экс-замминистра, война за Незалежную будет быстрой и закончится уже в 2022 году. Поэтому Киев сейчас должно интересовать только одно — чем именно эта борьба обернется для самой Украины.

«Вопрос в том, как она завершится. Она закончится заключением между Западом и Россией долговременного устойчивого мира? Она завершится заключением некой формулы перемирия? Или она завершится поражением одной из сторон: России или Запада в отношении Украины?», — высказался эксперт в эфире канала «Наш».

Федеральное агентство новостей /

Александр Чалый считает, что в этой войне не будет абсолютного победителя и проигравшего. Поэтому, по его мнению, Россия и Запад предпочтут остановиться на одном из мирных вариантов разрешения ситуации.

«Я думаю, это то противостояние, в котором ни одна из сторон — ни Россия, ни коллективный Запад — не смогут нанести стопроцентное поражение друг другу . То есть, у нас две основных опции в "войне" за Украину: либо устойчивое перемирие, либо устойчивый долговременный мир», — предполагает дипломат.

Бывший заместитель Министра иностранных дел подчеркивает, что в сложившихся обстоятельствах у Украины еще есть шансы повлиять на свою дальнейшую судьбу, а потому Киев должен приложить максимум усилий, чтобы обезопасить страну и обеспечить ей выгодный исход из ситуации.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Мне кажется, что сегодня очень многое зависит от Украины. От ее продуманной взвешенной позиции. И вот эта позиция сегодня должна быть выработана в результате общенационального диалога. Это не тот случай, когда политическое большинство в парламенте или те политические элиты, которые находятся у власти, могут взять на себя ответственность и принять какие-то быстрые радикальные решения», — говорит Чалый.

Политик подчеркивает, что бездействие Киева в данной ситуации может стать для Украины роковым и приведет ее практически к полному уничтожению.

«Потому что неправильное, нерациональное решение может втянуть Украину в кровопролитную войну, которое приведет к потере значительной части территории, части суверенитета — фактически, к разделу страны», — убежден дипломат Александр Чалый.

Известный политолог Михаил Чаплыга ранее предсказал резкую смену курса Украины в сторону России. По словам эксперта, Киев, который и спровоцировал разрыв отношений двух стран, может совсем скоро кардинально изменить свою позицию.