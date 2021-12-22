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Власти ДНР сообщили о переброске на Украину американского химического оружия

Армия
Власти ДНР сообщили о переброске на Украину американского химического оружия
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Донецк, 22 декабря. Американские военные отправили украинской армии груз с отравляющим веществом и антидотом к нему. Поставка состоялась в ноябре, о чем сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В среду, 22 декабря, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что американские военные перебросили отравляющие вещества на Украину. По словам Басурина, еще в октябре в Мариуполь привезли ботулотоксин и антидот к нему. Упомянутое вещество замначальника управления причисляет к химическому оружию, вызывающему паралич.

«В ноябре был доставлен уже сам препарат», — указал Басурин в эфире телеканала «Россия-1».

Во вторник, 21 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что американские военные готовят на Украине провокацию с использованием химического оружия. В США это сообщение российского министра не оставили без внимания. Представитель Пентагона Джон Кирби попытался оправдаться перед журналистами и заявил, что Вашингтон «не замышлял химатаку» на Украине.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал мировое сообщество не дать киевским властям устроить в Донбассе «техногенную и гуманитарную катастрофу», о чем сообщил «Царьград».

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Все новости / Армия / Власти ДНР сообщили о переброске на Украину американского химического оружия
сша донбасс басурин
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