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Вооруженные силы Сомали ликвидировали пятерых боевиков на юге страны

Весь мир
Вооруженные силы Сомали ликвидировали пятерых боевиков на юге страны
freepik.com  /  natanaelginting

Могадишо, 22 декабря. Власти Сомали объявили о том, что жертвами антитеррористической операции, проведенной на юге страны, стали 12 боевиков организации «Аш-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ).

Пятеро экстремистов убиты, еще семь получили серьезные ранения в результате столкновений с национальной армией восточноафриканского государства в окрестностях города Отигли провинции Нижняя Шабелле. По данным официального информационного агентства, после неудавшихся попыток сопротивления боевики бежали в поисках укрытия и обосновались в одном из населенных пунктов, терроризируя местных жителей. Там их вскоре настигли правительственные силы.

В последнее время группировки «Аш-Шабаб» преследуют цель поразить военные базы на юге Сомали, где расположены миротворческие подразделения АМИСОМ. В результате атак гибнут не только национальные военнослужащие, но и силовики из соседних стран — Кении и Уганды.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сомали
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