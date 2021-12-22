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Пьяные краснокрылые попугаи терроризируют жителей Австралии

Общество
Пьяные краснокрылые попугаи терроризируют жителей Австралии
pixabay.com  /  Rebecca Tregear

Брум, 22 декабря. Краснокрылые попугаи поедают забродившие фрукты и опьяненные этанолом начинают вести себя неадекватно, чем создают неудобства местным жителям.

Ферментированные фрукты падают на землю и под воздействием солнечных лучей начинают вырабатывать этанол. Местные жители приносят птиц в ветеринарную клинику, но не всех животных специалистам удается спасти.

«На данный момент мы уже видели около полудюжины птиц. Однако, к сожалению, многие просто не попадают в клинику, потому что умирают, прежде чем люди их находят», — сообщил ветеринар Пол Мерфи.

После употребления забродивших манго попугаи ведут себя неадекватно и зачастую гибнут не только от отравления алкоголем, но и в результате своего поведения. Они могут залететь в дома людей и попасться в лапы домашних хищных животных. Ветеринары рекомендуют гражданам не пытаться самостоятельно выхаживать птиц, а сразу нести животных в клинику.

Собаку с алкогольным отравлением спасли саратовские ветеринары в День кошек. Пес налакался пива и получил отравление.

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этанол манго попугай
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