Украинский астролог Росс предрек двум знакам зодиака удачу в 2022 году

Киев, 22 декабря. Наступающий 2022 год будет феерично удачным для двух знаков зодиака, заявил украинский астролог Влад Росс.

Самым успешным в год Водяного тигра будет Овен. С 11 мая по 28 октября Юпитер перейдет в этот знак, планета означает большое счастье, размах и экспансию. В этот период можно начинать новый бизнес или проект, отправляться в путешествие или делать рывок в карьере. Особенно удачны будут долгосрочные начинания.

«Просто фееричный год каких-то достижений», — заявил Росс на канале «Знай 24».

Однако все эти изменения произойдут только если «не лежать на диване», отсутствие активных действий не принесет позитивного результата, предупредил астролог.

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Хороший год ожидается у Рыб. Особенно Росс отметил начало года и конец, в этот период представителей знака Рыб ждет счастье, любовь, можно планировать переезд и дальние путешествия.

«Это год, когда можно действительно свое мировоззрение поднять», — отметил астролог.

В этот период времени Рыбам часто будет везти, главное, поймать подвернувшуюся возможность и не упустить удачу. Тогда рожденные под этим знаком обречены на успех в финансах и карьере.

Астролог Татьяна Кирилова рассказала, что ожидает знаки зодиака стихии земли в наступающем 2022 году. Тельцам с самого начала года желательно пересмотреть свое отношение к работе, профессии и финансам. Девам 2022 год расширит их возможности и взгляды на жизнь, а Козерогам поможет создать прочный фундамент