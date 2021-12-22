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Украинский астролог Росс предрек двум знакам зодиака удачу в 2022 году

Общество
Украинский астролог Росс предрек двум знакам зодиака удачу в 2022 году
pexels.com  /  RODNAE Productions

Киев, 22 декабря. Наступающий 2022 год будет феерично удачным для двух знаков зодиака, заявил украинский астролог Влад Росс.

Самым успешным в год Водяного тигра будет Овен. С 11 мая по 28 октября Юпитер перейдет в этот знак, планета означает большое счастье, размах и экспансию. В этот период можно начинать новый бизнес или проект, отправляться в путешествие или делать рывок в карьере. Особенно удачны будут долгосрочные начинания.

«Просто фееричный год каких-то достижений», — заявил Росс на канале «Знай 24».

Однако все эти изменения произойдут только если «не лежать на диване», отсутствие активных действий не принесет позитивного результата, предупредил астролог.

Украинский астролог Росс предрек двум знакам зодиака удачу в 2022 году
pixabay.com / Darkmoon_Art

Хороший год ожидается у Рыб. Особенно Росс отметил начало года и конец, в этот период представителей знака Рыб ждет счастье, любовь, можно планировать переезд и дальние путешествия.

«Это год, когда можно действительно свое мировоззрение поднять», — отметил астролог.

В этот период времени Рыбам часто будет везти, главное, поймать подвернувшуюся возможность и не упустить удачу. Тогда рожденные под этим знаком обречены на успех в финансах и карьере.

Астролог Татьяна Кирилова рассказала, что ожидает знаки зодиака стихии земли в наступающем 2022 году. Тельцам с самого начала года желательно пересмотреть свое отношение к работе, профессии и финансам. Девам 2022 год расширит их возможности и взгляды на жизнь, а Козерогам поможет создать прочный фундамент

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астрология предсказания 2022 год
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