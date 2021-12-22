Компания «Кронштадт» запустила центр серийного производства беспилотников в Дубне

Москва, 22 декабря. Специалисты компании «Кронштадт» закончили возведение нового центра по выпуску беспилотных летательных аппаратов в подмосковном городе Дубна.

На новой производственной площадке будут выпускаться БПЛА самолетного и вертолетного типов, отметили в пресс-службе компании «Кронштадт».

«Строительство длилось с апреля по декабрь, это первый авиационный завод, который построен в постсоветской России», — сообщается в опубликованном релизе.

Общая площадь центра по выпуску беспилотников в Дубне превышает 60 гектар. Для его оснащения закуплено более 400 позиций сборочного оборудования и формообразующей оснастки, отметили представители компании.

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