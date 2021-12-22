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Моисеев поругался с Пугачевой из-за номера в «Рождественских встречах»

Шоу-бизнес
Моисеев поругался с Пугачевой из-за номера в «Рождественских встречах»
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 22 декабря. Юморист Максим Галкин рассказал о конфликте его супруги Аллы Пугачевой с певцом Борисом Моисеевым, который произошел на «Рождественских встречах» на Украине.

По словам комика, это было около десяти лет назад. Примадонна попросила Моисеева исполнить «серьезную» песню. На просмотре номера на сцену по канату спустился мускулистый танцор и начал красиво двигаться. Пугачева сочла его появление неуместным для рождественского концерта.

Она предложила использовать этот ход в номере Светланы Лободы. В итоге во время выступления украинской звезды канат упал с потолка, а танцор так и не спустился на сцену.

«Сказать, что Алла была в ярости — ничего не сказать. Это было воспринято как саботаж», — поделился Галкин в YouTube-шоу «Я себя знаю!».

Разъяренная народная артистка СССР вышла из-за кулис и пригрозила Моисееву расправой. Перепугавшийся певец попытался слиться с толпой, натянув на себя какую-то шапку. Позднее Моисеев помирился с исполнительницей хита «Арлекино», заверив, что не собирался ее подводить.

В последние годы Моисеев не участвует в концертах и живет затворником. Артист получает хорошую пенсию — 85 тысяч рублей, к этой сумме ежемесячно добавляются авторские отчисления.

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Все новости / Шоу-бизнес / Моисеев поругался с Пугачевой из-за номера в «Рождественских встречах»
моисеев галкин лобода
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