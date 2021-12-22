Эксперты ЦАХАЛ сомневаются в возможностях Израиля развязать войну с Ираном

Тель-Авив, 22 декабря. Представители минобороны Израиля усомнились в том, что их страна сможет развязать военные действия против Ирана, сообщает The New York Times.

Речь об этом зашла после сделанного в начале декабря заявления президента еврейского государства Ицхака Герцога, который предупредил, что Тель-Авив будет действовать в одиночку, если другие государства не смогут помешать ядерным амбициям Тегерана.

«Если международное сообщество не займет решительную позицию по этому вопросу, Израиль сделает это», — сказал политик во время встречи с американским послом Томасом Нидесом.

Словно в подтверждение реальности угроз лидера, министр обороны Израиля Бенни Ганц отдал распоряжение приступить к разработке военного сценария с целью принудить Тегеран отказаться от своей ядерной программы.

Вместе с тем, эксперты сомневаются в возможностях еврейского государства действовать самостоятельно, по крайней мере, в ближайшее время.

Israeli Defense Officials Cast Doubt on Threat to Attack Iran - The New York Times https://t.co/YqhMeYQVMp pic.twitter.com/5kC1gEui2v — PainDeck (@deck_pain) December 18, 2021

Несколько действующих и бывших высокопоставленных военных чиновников из Тель-Авива говорят, что у их страны нет ресурсов, которые позволили бы разрушить или существенно задержать ядерную программу Тегерана.

«Очень сложно, я бы сказал, практически невозможно начать кампанию по уничтожению ядерных объектов Ирана», — считает генерал ВВС в отставке Релик Шафир.

По словам экспертов из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), вооруженным силам страны потребуется минимум два года, чтобы подготовить атаку, которая может нанести значительный ущерб иранским проектам по освоению оружейного урана.

Давление Израиля

Недавнее обсуждение нападения на Иран стало частью кампании израильских властей с целью давления на Исламскую Республику. Они пытаются повлиять на решения сторон, ведущих переговоры с Тегераном.

17 декабря в Вене завершился седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской «ядерной сделки». Пока европейские переговорщики взяли тайм-аут на рождественские праздники.

Следующая сессия назначена на начало 2022 года, и участники саммита решительно настроены завершить работу до конца января – первых чисел февраля 2022 года.

Стороны нацелены на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первоначальном виде. Он предусматривает отказ Исламской Республики от изысканий в области обогащения урана в обмен на отмену санкций.

DR. KAZERONIAN: #Iran has continued its game of deception. On one hand it appeared that they are negotiating, & negotiating hard, implying sincerity, … while on the other hand they continued their march toward the BOMB, & also expanding their weapon delivery systems.” #JCPOA pic.twitter.com/uJLhBuoL9B — Organization of Iranian American Communities-OIAC (@OrgIAC) December 21, 2021

Впрочем, пока это лишь прогнозы дипломатов. В последнее время в переговорном процессе отмечалась регрессия, поскольку Иран придерживается жесткой линии и не идет на уступки.

Тель-Авив по-своему пытается обуздать иранскую ядерную программу, поскольку считает ее реальной угрозой: израильские власти прибегли к агрессивной стратегии, которая предполагает публичные нападки и обвинения в совокупности с тайными переговорами и попытками сговора с другими крупными игроками.

В свое время это помогло израильским властям убедить экс-президента США Дональда Трампа отказаться от СВПД. Он объявил о выходе Соединенных Штатов из договора в мае 2018 года.

Грозит войной

Тайная война Тель-Авива против Ирана ведется уже давно. Израильские силовики использовали целенаправленные убийства, саботаж и кибератаки. В 2012 году они даже рассматривали возможность нанесения полномасштабных авиаударов по иранской территории.

Такие действия и планы одной ближневосточной страны против другой не могут не вызывать опасения у специалистов. Они считают, что Израиль может решиться на открытую войну с Ираном.

В сентябре глава ЦАХАЛ Авив Кохави заявил, что значительная часть оборонного бюджета была выделена на подготовку удара. А в начале декабря руководитель израильской спецслужбы Моссад Дэвид Барни заявил о намерении сделать «все возможное», чтобы помешать Ирану создать ядерную бомбу.

Некоторое время назад Бенни Ганц во время визита в США публично заявил о приказе своей армии подготовиться к возможному нападению на Исламскую Республику.

Проблемы Израиля

Тегеран располагает десятками ядерных объектов, которые находятся глубоко под землей. Это создает проблемы для атакующих, поскольку бомбовых ударов будет мало для разрушения таких укрытий.

Кроме того, у Тель-Авива нет достаточно больших самолетов, которые способны нести новейшие боеголовки и снаряды для разрушения бункеров. Поэтому израильским самолетам придется наносить удары менее эффективными ракетами. А это может занять дни и даже недели.

Федеральное агентство новостей /

Еще одной проблемой стали расстояния: чтобы достигнуть границы с Исламской Республикой израильским самолетам нужно преодолеть более 1600 км.

Даже если исключить необходимость пересечь несколько стран и принять во внимание чисто техническую сторону, машинам ВВС еврейского государства требуется дозаправка в воздухе. А у Тель-Авива нет достаточного количества самолетов-заправщиков.

В конце концов, Иран располагает системами ПВО, которые могут сбить авиацию и ракеты, атакующие ядерные бункеры. Также Тегеран способен устранить израильские бомбардировщики при помощи истребителей.

Нельзя не отметить, что нынешние оборонные возможности иранцев гораздо выше, чем в 2012 году, когда Тель-Авив планировал всерьез атаковать своего главного противника на Ближнем Востоке. Ядерные объекты хорошо укреплены и защищены, и теперь Корпус стражей исламской революции (КСИР) располагает большим количеством ракет, которые могут быть запущены из туннелей.

Помимо этого, у ЦАХАЛ есть угроза в лице ливанской «Хезболлы»; немалое значение имеет и ХАМАС, размещающийся на палестинских территориях сектора Газа. Обе группировки поддерживают Иран и откроют параллельный фронт в случае разразившейся войны.

«Вполне возможно, когда израильские самолеты вернутся на свои базы, они обнаружат разрушенные ракетами взлетно-посадочные полосы», — говорит бывший глава Института стратегических исследований авиации и космоса Фишера Тал Инбар.

Единственная сила, способная внести существенную лепту в боевые действия — это Соединенные Штаты, которые владеют достаточным арсеналом для этого. Некоторое время назад Палата Представителей США приняла оборонный бюджет на 2022 году. Документ называет Израиль самой дружественной страной в регионе.

Meanwhile the US military budget for 2022 is pegged at $768 billion. There is just a certain insanity in the disparity between the two...https://t.co/XdErgCN4oU — Joe Chang (@JoeMacChang) December 18, 2021

Вместе с тем у Вашингтона нет политической воли для подобной поддержки действий Тель-Авива. Президент США Джо Байден нацелен на проведение переговоров, а Пентагон пока только присматривается к инициативам израильских коллег и политиков.

Цель Белого дома — запустить механизмы действия СВПД. И это может произойти уже в начале февраля 2022 года. А у американских военных и без проблем израильтян достаточно угроз.