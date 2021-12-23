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Офицер МВД объяснил, почему в России ужесточается наказание для педофилов-рецидивистов

Пресс-центр
Офицер МВД объяснил, почему в России ужесточается наказание для педофилов-рецидивистов
pxhere.com  / 

Руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов, полковник МВД в отставке Алексей Лобарев приветствует принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов, но считает, что для предупреждения неправомерного применения закона необходимо точно квалифицировать преступление — прежде всего в пунктах, касающихся доказательной базы.

Лопарев понимает аргументы сторонников ужесточения наказания для ранее судимых педофилов, совершивших насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Ссылаясь на заключения врачей, они говорят, что вылечить этих людей от пагубной страсти невозможно. Понимает он и заинтересованность в принятии такого закона сотрудников правоохранительных органов, которым будет намного спокойнее, если на их территории не будет педофилов-рецидивистов.

Однако эксперт видит недоработки законопроекта в части, касающейся доказательной базы преступления в отношении несовершеннолетних.

«Данное преступление должно быть точно квалифицировано. Сегодня доказательство вины еще осложняется тем, что некоторые педофилы уходят в сферу интернета, и доказывать такой состав преступления очень сложно», — отметил Алексей Лопарев.

Ужесточение закона о педофилии, по мнению эксперта, продиктовано российской реальностью, поскольку широкие просторы страны дают педофилам возможность скрываться от наказания.

«Такие люди прячутся, затихают, их очень тяжело определить в обществе, в транспорте. Некоторые их живут в семьях, и члены семьи не знают, что у них такая болезнь», — пояснил он. 

Эксперт объяснил, почему в России ужесточается наказание для педофилов-рецидивистов
pixabay.com /

В то же время в России не работает институт надзора за преступниками, который мог бы предупредить повторное совершение преступлений. По мнению эксперта, проработка вопросов полицейского надзора за педофилами, уже совершавших насильственные действия в адрес детей, а также формирование институтов психологической помощи для людей, с вожделением взирающих на детей, могли быть хорошим дополнением к принимаемому законопроекту. 

«Сегодня нам нужно подумать об оказании психологической помощи таким людям. Некоторые видят, что они стоят на грани, поэтому им надо дать возможность куда-то прийти проконсультироваться к психологу, к врачу, чтобы остановить его на пути к преступлению. Эту проблему также хотелось бы с разных сторон обсудить», — заявил Алексей Лопарев.

Обоснованным эксперт считает и поправки, которые дают больше полномочий полицейским при задержании преступников.

«Были определенные казусы, когда полицейским было необходимо открыть машину, где прятался преступник, или когда свидетели показывали, что в данной машине может находиться жертва, а у них не было законных прав открыть машину. Бояться гражданам этого не стоит, потому что при проникновение в жилище или в автомобиль полицейскими будет составлен акт в присутствии свидетелей», — отметил Алексей Лопарев. 

Принятие поправок, по его словам, — в интересах как полицейских, так и самих граждан, поскольку облегчит те моменты в работе правоохранителей, когда они защищают граждан от преступных посягательств и задерживают преступников.

Введение уголовной ответственности за опасное вождение, по словам эксперта, может остановить водителей, которые создают угрозу для других участников дорожного движения.

«Административная ответственность не пугает богатых мажоров. Сегодня полицейские сталкиваются с такими моментами, когда гражданин не боится штрафов и в лицо прямо говорит полицейскому: «Мне штраф заплатить — дело легкое. И никакой ответственности дальше мне не будет». Уголовная ответственность, я думаю, остудит этих людей, которые постоянно совершают правонарушения на дорогах и подвергают людей смертельной опасности», — заявил Алексей Лопарев.

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