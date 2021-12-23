Офицер МВД объяснил, почему в России ужесточается наказание для педофилов-рецидивистов

Руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов, полковник МВД в отставке Алексей Лобарев приветствует принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов, но считает, что для предупреждения неправомерного применения закона необходимо точно квалифицировать преступление — прежде всего в пунктах, касающихся доказательной базы.

Лопарев понимает аргументы сторонников ужесточения наказания для ранее судимых педофилов, совершивших насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Ссылаясь на заключения врачей, они говорят, что вылечить этих людей от пагубной страсти невозможно. Понимает он и заинтересованность в принятии такого закона сотрудников правоохранительных органов, которым будет намного спокойнее, если на их территории не будет педофилов-рецидивистов.

Однако эксперт видит недоработки законопроекта в части, касающейся доказательной базы преступления в отношении несовершеннолетних.

«Данное преступление должно быть точно квалифицировано. Сегодня доказательство вины еще осложняется тем, что некоторые педофилы уходят в сферу интернета, и доказывать такой состав преступления очень сложно», — отметил Алексей Лопарев.

Ужесточение закона о педофилии, по мнению эксперта, продиктовано российской реальностью, поскольку широкие просторы страны дают педофилам возможность скрываться от наказания.

«Такие люди прячутся, затихают, их очень тяжело определить в обществе, в транспорте. Некоторые их живут в семьях, и члены семьи не знают, что у них такая болезнь», — пояснил он.

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В то же время в России не работает институт надзора за преступниками, который мог бы предупредить повторное совершение преступлений. По мнению эксперта, проработка вопросов полицейского надзора за педофилами, уже совершавших насильственные действия в адрес детей, а также формирование институтов психологической помощи для людей, с вожделением взирающих на детей, могли быть хорошим дополнением к принимаемому законопроекту.

«Сегодня нам нужно подумать об оказании психологической помощи таким людям. Некоторые видят, что они стоят на грани, поэтому им надо дать возможность куда-то прийти проконсультироваться к психологу, к врачу, чтобы остановить его на пути к преступлению. Эту проблему также хотелось бы с разных сторон обсудить», — заявил Алексей Лопарев.

Обоснованным эксперт считает и поправки, которые дают больше полномочий полицейским при задержании преступников.

«Были определенные казусы, когда полицейским было необходимо открыть машину, где прятался преступник, или когда свидетели показывали, что в данной машине может находиться жертва, а у них не было законных прав открыть машину. Бояться гражданам этого не стоит, потому что при проникновение в жилище или в автомобиль полицейскими будет составлен акт в присутствии свидетелей», — отметил Алексей Лопарев.

Принятие поправок, по его словам, — в интересах как полицейских, так и самих граждан, поскольку облегчит те моменты в работе правоохранителей, когда они защищают граждан от преступных посягательств и задерживают преступников.

Введение уголовной ответственности за опасное вождение, по словам эксперта, может остановить водителей, которые создают угрозу для других участников дорожного движения.