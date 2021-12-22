Белорусские правоохранители задержали семь человек за попытку совершить теракты

Гомель, 22 декабря. Семь человек, которые пытались совершить теракт в Белоруссии, были задержаны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства выступал на встрече с активом Гомельской области. По его словам, информацию о задержании ему предоставил министр внутренних дел.

«Сегодня ночью — вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые — мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли», — отметил Лукашенко.

Президент добавил, что одному злоумышленнику удалось убежать. Однако, по словам Лукашенко, правоохранители его скоро задержат.

Ранее Аналитический центр EcooM провел социологическое исследование среди белорусов. Более 70% респондентов выразили доверие Александру Лукашенко.