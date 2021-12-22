Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 18:04
18:04
Происшествия
Самолет из Нанта экстренно направили в Бордо после объявления ЧС на борту
18:03
Спорт
Форвард «Зенита» Дзюба возглавил рейтинг самых медийных спортсменов года
18:00
Общество
Петербургские активисты раскритиковали власти за инициативу отлова бездомных животных
17:59
Весь мир
Аргентина присоединится к китайскому проекту «Один пояс, один путь»
17:58
Общество
В Волгоградской области готовы приступить к вакцинации подростков от COVID-19
17:51
Общество
Адвокат Пашаев рассказал, как Ефремов встретит Новый год в колонии
17:51
Политика
Автор 19Fortyfive Карпентер перечислил упущенные возможности США наладить отношения с РФ
17:50
Происшествия
Детский сад горит на Народной улице в Петербурге
17:48
Происшествия
Отопление в домах дагестанского Кизилюрта восстановлено после суточного перерыва
17:46
Происшествия
Расчленившего аспирантку историка Соколова перевели из СИЗО в благоустроенную колонию
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Белорусские правоохранители задержали семь человек за попытку совершить теракты

Политика
Белорусские правоохранители задержали семь человек за попытку совершить теракты
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Гомель, 22 декабря. Семь человек, которые пытались совершить теракт в Белоруссии, были задержаны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства выступал на встрече с активом Гомельской области. По его словам, информацию о задержании ему предоставил министр внутренних дел.

«Сегодня ночью — вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые — мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли», — отметил Лукашенко.

Президент добавил, что одному злоумышленнику удалось убежать. Однако, по словам Лукашенко, правоохранители его скоро задержат.

Ранее Аналитический центр EcooM провел социологическое исследование среди белорусов. Более 70% респондентов выразили доверие Александру Лукашенко.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Белорусские правоохранители задержали семь человек за попытку совершить теракты
белоруссия лукашенко теракт
Комментировать