Главные новости дня: 22 декабря

ФАН публикует дайджест событий 22 декабря.

Осужденный Михаил Ефремов задолжал налоговой 118 тысяч рублей

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, задолжал налоговой крупную сумму. Артист должен выплатить 118 тысяч рублей. Ефремов является индивидуальным предпринимателем. Когда актер находился на свободе, ему переводили деньги на счет, а затем он сам разбирался с налогами.

Новый телеканал RT DE снят с вещания на территории Европы

Европейская спутниковая служба Eutelsat 9B удалила трансляцию нового немецкоязычного канала RT DE со своей платформы. Сообщается, что подобная мера могла быть предпринята под давлением немецкого медиарегулятора Medienanstalt Berlin-Brandenburg.

Силовики устроили обыски в доме и на рабочем месте у мэра Краснодара Андрея Алексеенко

Глава администрации Краснодарского края Андрей Алексеенко, задержанный за получение взятки в особо крупном размере, может отправиться в колонию на срок до 15 лет. По данным источника ФАН, мэр города получил через посредника взятку в виде ружья стоимостью 1,6 млн рублей. В обмен на это чиновник подписал документы о принятии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на то, что работа была выполнена некачественно.

Лавров анонсировал первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности

По словам руководителя дипломатического ведомства, переговоры по вопросу обеспечения безопасности РФ будут разбиты на три трека. Первый этап двусторонних контактов стартует уже в начале следующего года. Если США демонстрируют деловой подход к вопросам безопасности, руководство НАТО ведет себя не вполне адекватно.

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

Прокуратура Нидерландов требует для фигурантов дела MH17 пожизненного приговора

В ходе судебного процесса, который длился три дня, представители обвинения напомнили, по нидерландским законам подсудимые совершили тяжкие преступления с серьезными последствиями. 17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines сбили в небе над Донбассом. В результате инцидента погибли 298 человек.

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой намерен судиться с психфаком

Родители девятилетней Алисы Тепляковой, которая является студенткой первого курса МГУ, намерены подать в суд на факультет психологии. Об этом рассказал отец девочки. По словам мужчины, судебные тяжбы будут из-за нарушений при проведении экзамена. Сегодня также стало известно, что сотруднику МГУ потребовалась медпомощь после нападения отца девятилетней студентки. Накануне мужчина устроил скандал, желая «разобраться с преподавателями».

Министр обороны Азербайджана сообщил о контроле над ситуацией на границе с Арменией

Генерал-полковник Закир Гасанов, занимающий пост министра обороны Азербайджана, заявил о твердом контроле над ситуацией на всем протяжении государственной границы с Арменией. Азербайджанские военнослужащие готовы дать соразмерный и оперативный ответ в случае любых провокационных действий армянской стороны.

Итальянский премьер Драги признался, что ЕС не способен ввести санкции против РФ в газовой сфере

Политик задался вопросом, сможет ли содружество ввести ограничительные меры, касающиеся газа. Кроме того, его интересовало, хватит ли Брюсселю сил для осуществления подобных мер. Премьер Италии добавил, что сейчас Евросоюзу следует сохранить диалог с Россией.

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Обвиняемый в оправдании терроризма блогер Хованский останется в СИЗО

Городской суд после рассмотрения апелляционной жалобы о продлении ареста блогеру Юрию Хованскому принял решение их отклонить. Его задержали 10 июня по подозрению в оправдании терроризма. По версии следствия, блогер опубликовал видео, на котором он исполняет песню с признаками публичных призывов к осуществлению террористических актов.

Ростуризм готов вернуть программу кешбэка для детского отдыха в 2022 году

Кешбэк на путевки в детские лагеря был запущен в России как антикризисная мера. Поэтому для продления программы необходимо соответствующее решение правительства и финансирование, объяснила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Экспорт российской продукции АПК увеличился на 21% с начала года

Объем экспорта агропромышленной продукции из России с начала текущего года вырос на 21% — до 34,179 млрд долларов. Такие данные приводятся в сообщении федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе России. Тем самым оказался превышен результат за весь 2020 год. Тогда зарубежные поставки товаров АПК составили 30,5 млрд долларов против 25,6 млрд в 2019 году.