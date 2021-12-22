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Невестка Валерии завела блог в Instagram для 11-месячной дочери

Шоу-бизнес
Невестка Валерии завела блог в Instagram для 11-месячной дочери
instagram.com  /  @lianashulginaa

Москва, 22 декабря. Лиана Шульгина завела страничку в Instagram для своей дочери Селин. Под первой публикацией появился комментарий ее звездной бабушки, певицы Валерии.

Селин родилась у Лианы и Арсения Шульгиных в начале года. Родственники с гордостью делятся фотографиями девочки, посты с ней собирают тысячи лайков. Невестка Валерии решила, что настало время завести для малышки собственный блог.

«Всем приветик. Меня зовут Селин. Мне 11 месяцев. Я родилась 01.01.2021 и скоро мне будет 1 годик», — написала Шульгина от имени дочери.

Невестка Валерии завела блог в Instagram для 11-месячной дочери
Prt Scr instagram.com / @celine.shulgina

На опубликованном снимке Селин сидит на маленьком стульчике и улыбается. Девочка одета в стильное розовое платье с сердечками. Публикация получила почти 4 тысячи лайков.

«Любовь наша бесконечная», — написала Валерия в комментариях.

Пользователи осыпали ребенка комплиментами, назвав самой красивой девочкой, принцессой, маминой радостью. Лиана Волкова стала законной супругой Арсения Шульгина в августе 2020 года. Торжество состоялось в одном из ресторанов Подмосковья, на нем присутствовали многие звезды отечественной эстрады.

Ранее модель объяснила, почему выходила замуж, будучи беременной. Шульгина уверяла, что свадьбу они планировали давно, но ее пришлось отложить из-за ограничений по коронавирусу.

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Валерия внучка шульгина
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