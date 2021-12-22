Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 19:34
19:34
Спорт
Главный тренер сборной России Жамнов оценил решение НХЛ не отпускать игроков на ОИ
19:32
Общество
«Лига справедливости Зака Снайдера» возглавила топ-10 «КиноПоиска»
19:32
Армия
Шойгу: ВС РФ являются гарантом мирного урегулирования в Сирии и Карабахе
19:30
Общество
Тут кошмар: актриса Светлана Крючкова оценила уборку снега в центре Петербурга
19:30
Общество
Лана Вачовски высказалась о возможности продолжения «Матрицы»
19:27
Экономика
Оборонный концерн «Алмаз-Антей» продемонстрировал изображения электромобиля E-NEVA
19:26
Общество
Студия Marvel представила трейлер фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»
19:23
Общество
«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Петербурга в Хургаду с 25 декабря
19:22
Политика
Лавров посоветовал генсеку НАТО Столтенбергу покинуть занимаемый пост
19:21
Происшествия
Полиция задержала мать детей, найденных в овраге под Саратовом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Волгоградской области готовы приступить к вакцинации подростков от COVID-19
Общество
В Волгоградской области готовы приступить к вакцинации подростков от COVID-19
pixabay.com  / 

Волгоград, 22 декабря. В минздраве Волгоградской области прокомментировали перспективу вакцинации от коронавируса детей в возрасте 12-17 лет.

По данным регионального ведомства, подростки в возрасте 12-17 лет получат возможность ежегодно вакцинироваться от COVID-19. Как пояснили в ведомстве, подростки отнесены Минздравом России к приоритету третьего уровня, то есть их будут вакцинировать после граждан старше 60 лет, медработников, лиц с хроническими заболеваниями, жителей городов-миллионников, работников сферы обслуживания и студентов, сообщает «Волгоградская правда».

Уточняется, что Волгоградская область уже готова приступить к вакцинации подростков, но пока в регион еще не поступили партии соответствующей вакцины.

Ранее ФАН сообщал о заявлении министра здравоохранения России Михаила Мурашко на тему вакцинации подростков от коронавируса. По словам Мурашко, прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19 в российских регионах планируется начать еще до истечения 2021 года.

Вернуться назад
Все новости / Общество / В Волгоградской области готовы приступить к вакцинации подростков от COVID-19
вакцина подростки коронавирус
Комментировать