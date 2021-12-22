В Волгоградской области готовы приступить к вакцинации подростков от COVID-19

Волгоград, 22 декабря. В минздраве Волгоградской области прокомментировали перспективу вакцинации от коронавируса детей в возрасте 12-17 лет.

По данным регионального ведомства, подростки в возрасте 12-17 лет получат возможность ежегодно вакцинироваться от COVID-19. Как пояснили в ведомстве, подростки отнесены Минздравом России к приоритету третьего уровня, то есть их будут вакцинировать после граждан старше 60 лет, медработников, лиц с хроническими заболеваниями, жителей городов-миллионников, работников сферы обслуживания и студентов, сообщает «Волгоградская правда».

Уточняется, что Волгоградская область уже готова приступить к вакцинации подростков, но пока в регион еще не поступили партии соответствующей вакцины.

Ранее ФАН сообщал о заявлении министра здравоохранения России Михаила Мурашко на тему вакцинации подростков от коронавируса. По словам Мурашко, прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19 в российских регионах планируется начать еще до истечения 2021 года.