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Червиченко оценил высказывание Дзюбы о возвращении в сборную России

Спорт
Червиченко оценил высказывание Дзюбы о возвращении в сборную России
Prt Scr youtube.com  /  Футбольный Биги

Москва, 22 декабря. Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о сборной России.

Андрей Червиченко отреагировал на высказывание Артема Дзюбы, который в эфире подкаст-шоу «Больше спорта» на YouTube-канале «Матч ТВ» сообщил, что готов пойти на примирение с тренером сборной России Валерием Карпиным, но не хочет «быть крайним». Слова бывшего президента «Спартака» приводит «Чемпионат».

«Перебор какой-то со стороны Артема. Я думаю, что Дзюба немного запутался или перебарщивает с пиарщиками. Такие вещи должны идти от души и сердца, а тут в этих фразах очень много проработанного от тех, кто себя считает пиар-менеджерами. Также в этих словах чувствуется беспокойство за собственный имидж», — подчеркнул Червиченко.

Ранее Дзюба рассказал, как игроки «Томи» отреагировали на его переход в 2009 году. Форвард был арендован томскому клубу «Спартаком» после скандала с пропажей денег у Владимира Быстрова.

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