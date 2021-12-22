Политолог Подлесный: мэра Краснодара Алексеенко могли назначить на должность с нарушениями

Краснодар, 22 декабря. Назначение Андрея Алексеенко мэром Краснодара могло быть выполнено с нарушениями. Об этом заявил политолог и член Общественной палаты Краснодарского края Геннадий Подлесный.

В беседе с Федеральным агентством новостей Подлесный заявил, что назначение чиновника на должность может быть проявлением халатности. Как выяснилось, Алексеенко на протяжении двух лет отбывал наказание в дисциплинарном батальоне в армии, также нарушения были допущены при подаче документов на конкурс за должность градоначальника. По мнению Подлесного, все эти ошибки носят достаточно серьезный характер, чтобы сделать вступление мэра в полномочия невозможным, а значит, в его назначении могла быть заинтересована третья сторона.

«Если подтвердится, что были эти нарушения, тогда возникнет вопрос о том, насколько объективно комиссия подошла. Если это было ангажированное решение ,тогда возникает вопрос: кто был заинтересован, кроме самого Алексеенко, в этом? Вряд ли сам Алексеенко был настолько важной фигурой, что мог дать такое распоряжение – несмотря ни на что пропустить документы. Ведь в них, судя по всему не было отражено то, что он имел судимость по двум уголовным статьям. Конечно, нахождение в дисциплинарном батальоне оно не приравнивается к лишению свободы в тюрьме или колонии, там несколько другая ситуация, это неравноценно. Но в документах, которые он подавал, это должно было быть отражено. Если это не отражено – значит это нарушение либо со стороны Алексеенко, это уже 292 статья УК РФ (подлог документов. — Прим. ФАН).», — объяснил политолог.

admkrai.krasnodar.ru / Официальный сайт администрации Краснодарского края

Также история с назначением Алексеенко может быть основанием для возбуждения уголовного дела по ст.285 УК РФ (злоупотребление служебным положением). Однако для возбуждения уголовного дела необходимо, чтобы компетентные органы доказали факт нарушений при избрании краснодарского градоначальника, заключил Подлесный.

Ранее стало известно о том, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. Чиновник был задержан и выразил готовность сотрудничать со следствием.