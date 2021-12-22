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Иран проводит широкомасштабные учения с применением высокоточного оружия

Весь мир
Иран проводит широкомасштабные учения с применением высокоточного оружия
Global Look Press  /  Iranian Army Office/Keystone Press Agency

Тегеран, 22 декабря. В ходе широкомасштабных учений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Великий Пророк — 17» Иран провел пуски широкого спектра ракет по воздушным, наземным и надводным целям. В качестве носителей боеприпасов применялись ударные беспилотники, самолеты, вертолеты, катера, а также стационарные комплексы. Помимо этого, в мероприятии принимают участие силы противовоздушной и береговой обороны.

Основной задачей тренировки является повышение боеготовности армии к отражению атак противника, а также отработка наступления на его позиции с применением различных тактик. Маневры проходят в районе побережья провинций Хормозган, Бушер и Хузестан.

Как сообщается, основная роль в ходе учений была отведена высокоточным боеприпасам класса «воздух-поверхность», в том числе корректируемым авиабомбам «Каем» и ракетам «Алмас», баллистическим, а также крылатым ракетам воздушного и наземного базирования. Удары отрабатывались как по подвижным, так и стационарным целям, имитирующим корабли, технику и укрепления противника.

Для пусков задействовались принятые в 2018 году на вооружение беспилотные летательные аппараты «Мохаджер-6» — эти БПЛА неоднократно применялись силовыми структурами для уничтожения экстремистских бандформирований в Курдистане и ряде южных провинций страны. Также в учениях участвовали Су-22 ВКС КСИР, которые совершили сброс высокоточных планирующих бомб «Ясин». Этот боеприпас был принят на вооружение в 2017 году и, по различным сообщениям, имеет дальность полета от 60 до 120 км. Он предназначается для поражения важных целей противника, а пуск при этом совершается вне пределов досягаемости средств ПВО ближнего и среднего радиуса действия, что снижает риск потери самолетов.

Помимо этого, проводились тренировки по отражению атаки с моря силами батарей береговой обороны при поддержке вертолетов и ракетных катеров класса «Зульфакар», а также уничтожению беспилотников и самолетов противника средствами ПВО. Стоит отметить, что за истекший год Иран почти ежемесячно проводил маневры различного масштаба с участием всех родов и видов войск.

Такое повышение боевой активности связано с обострением обстановки сразу на нескольких фронтах — в середине года Исламская Республика из-за роста напряженности в отношениях с Азербайджаном стянула подкрепления к северным рубежам. Также ухудшилась ситуация и на границе с Ираком, где Тегеран начал проводить операции против боевиков. Не стихает и вражда с Израилем, который на фоне прихода к власти в Иране консерваторов во главе с Эбрахимом Раиси усилил угрозы начать военные действия для уничтожения объектов ядерной программы.

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учения иран
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