Главный поставщик стабильности: военный эксперт Рожин объяснил успех российских инструкторов в ЦАР

Только благодаря консультативной помощи российских специалистов армии и полиции ЦАР удалось погасить активизацию бандгрупп, считает военный эксперт, создатель Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин.

В конце 2020 года внешнеполитическое ведомство России сообщило об отправке в Центральноафриканскую Республику еще 300 инструкторов для укрепления обороноспособности и обучения правительственной армии (FACA). Запрос пришел от властей в Банги, которые, опасаясь за жизни населения, сдерживали боевиков и пытались отбить их наступление в преддверии всеобщих выборов.

О том, почему правительство ЦАР обратилось за помощью именно к РФ и как российские инструкторы изменили ход противостояния, читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Россия, помоги!

Ровно год назад, 22 декабря, МИД РФ опубликовал на официальном сайте заявление о переброске в африканскую страну группы отечественных специалистов:

«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии».

Решение принималось на фоне обострения обстановки в стране и сообщений о начале продвижения боевиков к столице. Активность радикалов усилилась на фоне приближающихся президентских и парламентских выборов, назначенных на 27 декабря.

Кадр из фильма «Турист» /

Тогда же три бандформирования объединились в конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), цель которой заключалась в том, чтобы сорвать избирательный процесс и дискредитировать имидж действующего президента Фостен-Арканжа Туадера, выдвинувшегося на второй срок, а главное — заслужившего доверие и любовь населения.

Федеральное агентство новостей /

Главой антиправительственного формирования стал Франсуа Бозизе, до 2013 года возглавлявший Центральноафриканскую Республику. На выборы экс-президента не допустили из-за нарушения избирательного законодательства (санкции ООН за преступления против человечности и несоблюдение требования о пребывании в стране минимум год до дня подачи документов в ЦИК). Однако аутсайдера такое положение дел не устроило, и он сплотил вокруг себя радикалов, решив захватить власть силой.

Качественная подготовка и эффективная помощь 300 спартанцев

По словам военного эксперта Бориса Рожина, сразу после прибытия на территорию государства, российские инструкторы приступили к работе по подготовке национальных сил обороны и безопасности. Часть обучала рядовой состав FACA ведению боевых действий и обращению с оружием, другие проводили занятия с командным составом, посвящая в вопросы организации управления войск при наступательных и оборонительных операциях.

«Нужно отметить, что до этого в ЦАР активно действовали миротворцы ООН, французы, португальские парашютисты. И как мы видим, до появления отечественных специалистов, что-то их борьба с группировками «Селека», «Антибалака» и прочими не дала существенных результатов. Это и привело руководство страны к мысли, что надо обратиться к тем, кто может обеспечить полную реализацию пакета безопасности», — заявил собеседник ФАН.

За сравнительно небольшой период времени местной армии удалось получить необходимые знания и отправиться на фронт, противостоять сжимающемуся вокруг Банги кольцу противника. Тем не менее обещанного наступления в день выборов не произошло, хотя боевики устраивали всевозможные провокации. Голосование успешно состоялось, но главари бандформирований отказались признавать его итоги и продолжили борьбу.

Позже, 13 января 2021 года, группа из 20 радикалов все же сумела прорваться к столице, но ее быстро ликвидировали оперативные подразделения национальной армии и полиции. Тогда атака велась с трех направлений — районов PK9, PK11 и PK12. Провал операции привел к появлению упаднических настроений в рядах «Коалиции» и постепенному ее отступлению.

Федеральное агентство новостей /

Так, 21 января вооруженные силы страны уничтожили более 50 боевиков в населенном пункте Бондокпо, который расположен южнее Банги. Подавляющее большинство погибших оказались выходцами из соседнего Чада.

Далее армия начала проводить спецоперации по зачистке Баоро, Бамбари, Бозум, Берберати, Абба, Пауа, Ялинга, Боколобо и других городов. Примерно в то же время местные жители стали называть Россию надежным и долгосрочным партнером ЦАР, а на улицах городов все чаще можно было заметить развивающийся триколор.

«Они увидели, что приехали люди, начали обучать местных военных, помогать, поддерживать и сразу начался конкретный, видимый накат на силы боевиков, обозначились существенные изменения в балансе сил. Это привело к укреплению власти центрального правительства, усилению контроля над территорией страны. С точки зрения сравнения как было до и после, прогресс очевиден. Да, конечно, остается еще около 15% территорий у границ, где пока еще не полный порядок, но опять же мы наблюдаем динамику процесса. То есть постепенное влияние группировок слабеет», — добавил аналитик.

Помимо этого, стало известно, что российские инструкторы помогают Центральноафриканской Республике реализовать план развития обороны до 2023 года.

Успех отечественных специалистов в ЦАР

Эффективность россиян высоко оценил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. В интервью телеканалу RT он отметил, что доволен проделанной ими работой.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию, которая помогла нашим вооруженным силам уничтожить большинство боевиков из «Коалиции патриотов за перемены». Бандформирования хотели уничтожить дорожно-транспортные коммуникации между нашей республикой и Камеруном. Но военнослужащие FACA и россияне смогли помешать этому. Теперь дороги в безопасности», — заявил лидер республики.

Он также добавил, что практически вся территория страны освобождена от незаконных вооруженных формирований, в том числе густонаселенные города и деревни.

Федеральное агентство новостей /

«Наше сотрудничество началось еще в шестидесятых годах. Мы рассматриваем Россию как надежного партнера и друга, потому что она согласилась поддержать нас в трудную минуту», — подчеркнул Туадера.

О деятельности российских инструкторов положительно высказался и пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем.

«Партнерство Банги и Москвы принесло хорошие плоды как в военной сфере, так и в вопросах культуры и экономики. У нас есть отличный пример взаимодействия со специалистами из России. Их боевой опыт и компетенции позволяют сделать наши вооруженные силы сильнейшими на континенте. И народ это видит, поэтому можно говорить о полном взаимопонимании и единстве населения с властью», — сообщил он местному изданию.

За обучение бойцов, а также организацию обороны стратегических объектов республики, которые привели к освобождению большей части территории ЦАР, глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи вручил государственную награду руководителю российских инструкторов, президенту Содружества офицеров за международную безопасность Александру Иванову.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«В борьбе, которую наш народ в течение нескольких лет ведет с помощью вооруженных сил (FACA), а также сил обороны и безопасности (FDS) против террористов, деятельность российских инструкторов продемонстрировала эффективность, особенно в процессе отвоевания большей части территорий, занятых боевиками. От имени всех народных избранников Центральноафриканской Республики и от своего лично я выражаю Вам наши искренние поздравления за вашу храбрость, а также нашу неизменную поддержку в продолжении вашей благородной миссии, чьи результаты признаны народом, который мы имеем честь представлять в Национальной Ассамблее. Примите уверения в моем самом высоком уважении», — указано в документе.

В конце ноября текущего года правительство Центральноафриканской Республики установило в столице страны монумент, посвященный подвигу отечественных специалистов и бойцов национальной армии. В центре скульптурной композиции расположились российские инструкторы, один из которых осматривает местность через бинокль. По бокам от них находятся бойцы FACA, а позади — женщина с ребенком. Памятник уже стал местом притяжения для населения республики: жители приходят к нему, чтобы сфотографироваться и просто полюбоваться.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Переоценка старых союзников

И если присутствие отечественных специалистов местными жителями только приветствуется, то популярность контингента многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации обстановки в ЦАР (МИНУСКА) постоянно падает. Связанно это с тем, что миротворцы продемонстрировали низкую эффективность в вопросах обеспечения безопасности населения, хотя это их основная задача.

К примеру, в марте 2021 года «голубые каски» не смогли помешать боевикам CPC разграбить гуманитарный конвой в населенном пункте Бемаль. Тогда они посетовали на то, что «радикалы их не слушаются».

«Претензии жителей возникают из-за того, что контингент ООН берет обязательства по борьбе с терроризмом, выступает с громкими заявлениями, но для местного правительства мало что меняется, потому что реальный результат, реальная подготовка контрпартизанских мероприятий, контртеррористических мероприятий требует вложения сил и средств. Приходится рисковать своими людьми, серьезно заниматься подготовкой местных военных, ну а это совсем другого уровня вложения», — подчеркнул Рожин.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Эксперт добавил, что сотрудники МИНУСКА могут проводить локальные и сезонные операции, но это не приводит к полной ликвидации боевиков.

«Можно даже посмотреть на операцию «Бархан» в Сахеле, которая несмотря на то, что длится уже много лет и связана с развертыванием как французских, так и миротворческих контингентов, не блещет ощутимым результатам. Влияние сепаратистских, террористических группировок не только не сократилось, но и возросло. То же самое касается подобных операций в Нигере, в Чаде, где в последние годы мы видим системное усиление радикалов. Везде разные условия, но мы наблюдаем тенденции к неспособности «голубых касок» защитить местное население этих стран, что вынуждает их правительства искать другие способы решать проблемы безопасности», — объяснил военный аналитик.

Помимо неспособности и нежелания поводить операции, «голубые каски» оказались замешаны в сотрудничестве с радикалами. К примеру в ЦАР, бывший генерал конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» рассказал о связях экс-президента Бозизе и подконтрольных ему боевиков с миссией ООН.

По его словам, миротворцы снабжают бандформирования продовольствием, медикаментами, оружием и боеприпасами в обмен на незаконно добытые ресурсы — золото и алмазы. Особого внимания заслуживают заявления центральноафриканцев о том, что бангладешский контингент миссии передает радикалам мины бельгийского производства, которые затем устанавливаются неподалеку от рудников.

Провокации МИНУСКА против россиян и народный гнев

В мае автомобиль МИНУСКА протаранил мотоциклетное такси, в результате чего водитель двухколесного транспорта погиб на месте. Это вызвало волну народного гнева. Для того чтобы уладить ситуацию, сотрудники международной организации предложили передать родителям погибшего 1000 франков КФА (порядка 2 долларов) и немного еды.

Буквально через месяц произошло аналогичное ДТП со смертельным исходом. Грузовик миротворцев ООН наехал на мототакси с пассажиром в районе Авеню де Франс пятого района (PK5) Банги. Вместо оказания помощи пострадавшим водитель МИНУСКА скрылся с места происшествия.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В середине августа, во время мирной акции протеста из-за очередной аварии, случившейся по вине представителей «голубых касок», мавританский контингент открыл огонь по людям, испугавшись их гнева. В результате погибла 12-летняя Калтума Джума. Руководство миссии связалось с отцом убитой и предложило ему 1,5 миллиона франков за то, что он запишет видеообращение и обвинит в произошедшем российских инструкторов. Но мужчина отказался и потребовал наказать виновных.

Сложившееся положение дел не устроило население и оно все чаще начало проводить демонстрации, митинги и сидячие забастовки, на которых звучали призывы к немедленному выводу опасных для общества «спасителей».

«Россия, выходящая на рынок с возможностью предоставить полный пакет обеспечения безопасности, выглядит очень выигрышно в сравнении с МИНУСКА. Наши инструкторы начали успешно решать проблемы в ЦАР и это повысило их имидж в народе и даже за пределами республики. Если такая тенденция сохранится, Россия будет иметь большие возможности по расширению сфер влияния за счет того, что она хорошо делает свою работу и не навязывает местным правительствам какие-то идеологические или политические условия», — утверждает Борис Рожин.

Один из последних резонансных случаев с провалом миротворцев произошел 1 ноября, когда автобус египетского контингента МИНУСКА прорвался на территорию президентского дворца, а его пассажиры начали проводить фото- и видеофиксацию объекта, что запрещено законом.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Сбор разведданных заметила охрана комплекса и приказала водителю остановиться, но тот проигнорировал указания военных и на полной скорости начал двигаться к выезду с территории. Уже за воротами резиденции он сбил 15-летнюю Люмьер Диалло Мирей. Подросток скончался до приезда врачей.

Несмотря на огромное количество преступлений миротворцев и постоянные, массовые протесты жителей, а также их призывы вывести «голубые каски», руководство ООН продлило присутствие миссии еще на год. Решение вызвало справедливое возмущение как среди народа, так и в правительственных структурах.

Опыт других стран

Говоря о популярности отечественных специалистов у народа ЦАР, военный эксперт Борис Рожин не мог не отметить, что слава об их работе распространяется далеко за пределы республики.

«Тут можно вспомнить Мали. Раньше государство воспринималось как часть франкофонной зоны, где Париж имел доминирующее политическое и экономическое положение, но сейчас он вынужден под давлением местного правительства выводить свои войска. Пятая республика не смогла удержать у власти профранцузского президента, не смогла показать результаты в борьбе с сепаратистами, радикальными исламистами. Естественно новое правительство, которое пришло после переворота, видит опыт РФ в ЦАР, хочет попробовать вариант взаимодействия с Россией», — говорит аналитик.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Решение Бамако вызвало у Франции вполне понятное раздражение, особенно по причине того, что инициатива о взаимодействии шла именно от Бамако, Москва не настаивала на сотрудничестве.

«В этом, кстати, отличие действий России от Запада, который, наоборот, свергает правительства, давит экономически, требует разместить войска, базы, но нам этим заниматься не нужно, нас туда приглашают», — продолжает собеседник ФАН.

Необходимо напомнить, что в конце сентября премьер-министр Шогель Кокалла Маига выступил на 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН и рассказал, что Франция оставила Мали один на один с террористами. В связи с этим местные власти обратились за помощью к надежным партнерам из РФ, в том числе к частной военной компании. По данным западных СМИ, сотрудники «ЧВК Вагнера» приступили к работе в африканской республике еще в августе текущего года.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

В то же время глава МИД России Сергей Лавров напомнил представителям Пятой республики, что легитимные власти государства имеют право самостоятельно выбирать союзников без внешнего давления. Но Париж не стал останавливаться в попытках подорвать взаимодействие бывшей колонии с Москвой и вынудил Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввести санкции против главы временного правительства Шогеля Кокалла Маига и других чиновников. Депутат Виталий Милонов считает такой поступок попыткой давления.

Позже МИД Мали назвал Российскую Федерацию стратегическим партнером.