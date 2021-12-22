Таксист их Ханты-Мансийска спас провалившегося по шею в сугроб ребенка

Ханты-Мансийск, 22 декабря. Неравнодушный таксист вытащил из сугроба школьника, который полностью провалился под снег. Видео происшествия было опубликовано в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в «ВКонтакте».

На видео четко отражается, как рядом с двухэтажным зданием из снега торчит голова ребенка. К школьнику аккуратно подходит мужчина и начинает вытягивать мальчика из сугроба. Движения школьника были затруднены тяжелым рюкзаком, висящим на его плечах. Видео было заснято пассажиркой такси, водитель которого и спас ребенка.

«Школьник провалился под снег почти по шею. Никто из людей (ни из прохожих, ни из проезжавших мимо машин) не остановился и не помог», — оставила девушка подпись под видео.

Росгвардейцы оказали помощь застрявшей в горах Шерегеша автомобилистке. Стражи порядка вытянули на дорогу транспорт из снега при помощи специального троса.