Арабская коалиция отвергла заявления о помехах при эвакуации иранского посла из Йемена

Эр-Рияд, 22 декабря. Представитель арабской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики опроверг косвенные обвинения Ирана в том, что Саудовская Аравия создавала помехи для эвакуации посла Исламской Республики в Йемене Хасана Ирлоу, который накануне скончался от коронавируса.

По словам саудовского военнослужащего, заявления иранской стороны «не удивительны и отражают подход иранской дипломатии». Он подчеркнул, что коалиция оказала содействие при перевозке дипломата исходя из соображений гуманности, причем эвакуация при посредничестве Манамы и Багдада заняла менее 48 часов с того момента, как поступил соответствующий запрос.

Генерал назвал озвученные Тегераном претензии оскорбительными и неблагодарными по отношению к Эр-Рияду, поскольку тот дал все необходимые разрешения для прибытия в Сану медицинского самолета С-130 из состава ВВС Ирака. Аль-Малики считает, что Ирлоу «незаконно проник на территорию Йемена», чтобы оказывать помощь повстанцам-хуситам в борьбе против правительственных войск и поддерживающей их арабской коалиции.

Arab coalition denies Iranian claims on evacuation of diplomat from Yemen https://t.co/jlDCpUWRL7 pic.twitter.com/6znXPkOVv0 — Pure Breed (@press_wing) December 22, 2021

На прошлой неделе Иран сообщил о необходимости эвакуации своего посла из Йемена, поскольку тот находился в тяжелом состоянии и нуждался в срочной медицинской помощи. Эр-Рияд, контролирующий йеменское воздушное пространство, не разрешил совершить прямой рейс из Тегерана в Сану, однако после запроса Ирака и Манамы допустил в страну самолет страны-посредника.

Тем не менее из-за запущенной стадии заболевания Ирлоу скончался в больнице от сопутствующих осложнений. После этого официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде сообщил о смерти дипломата и указал на то, что его эвакуация задержалась из-за «запоздалого сотрудничества некоторых стран», очевидно, подразумевая Саудовскую Аравию.

Hassan Irlou, #Iran's top diplomat in #Yemen, died this morning in Tehran. The foreign ministry said he passed away due to COVID-19 as he was transferred to the country in a bad state "due to the late cooperation of some countries". Saudi Arabia had to clear his transfer. pic.twitter.com/ovGuYeItpX — Maziar Motamedi (@MotamediMaziar) December 21, 2021

При этом ряд западных СМИ допустил, что причиной подготовки отъезда Ирлоу стали растущие противоречия между хуситами и Ираном, однако в Тегеране и Сане эти предположения неоднократно опровергли. Впоследствии лидеры повстанцев высказали соболезнования семье и коллегам погибшего, отметив, что потеряли «близкого друга».

По мнению Эр-Рияда, Ирлоу курировал военное сотрудничество между хуситами и Ираном, а также оказывал им помощь при планировании наступательных операций.