Федеральная таможенная служба перевыполнила план по отчислениям в бюджет России

Москва, 22 декабря. ФТС переведет на федеральные счета порядка 7 трлн рублей по результатам уходящего года, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» руководитель ведомства Владимир Булавин.

Федеральный бюджет пополнится денежными средствами в размере почти 7 трлн рублей от перечислений Федеральной таможенной службы, уверены в госоргане.

«В этом году мы перевыполнили изначально поставленное нам прогнозное задание почти на 2 трлн рублей. Оно было потом скорректировано, но мы считаем, что и превышение над скорректированным прогнозным заданием будет около 600 млрд рублей. Общая сумма составит около 7 трлн рублей», — дал свой прогноз Булавин.

Помимо того, что достигнутые показатели выше прогнозов и планов, они также выше уровня, фиксируемого в докризисном 2019 году, подметил представитель ФТС.

Сумма доходов, которые администрируются таможенной системой, за прошлый год составила 4,752 трлн рублей. В 2019 году индикатор равнялся 5,729 трлн рублей, а в 2018 году фиксировалось значение в 6,063 трлн рублей.

Федеральная таможенная служба ранее сообщала, что ввоз зарубежного мяса в РФ за период с января по октябрь этого года снизился на 15,6% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 186,2 тыс. тонн.