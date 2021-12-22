Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 16:32
16:30
Общество
Коммунальные службы Петербурга создают видимость работы в центре, пока районы утопают в снегу
16:29
Весь мир
Главный поставщик стабильности: военный эксперт Рожин объяснил успех российских инструкторов в ЦАР
16:28
Происшествия
Задержанный за получение взятки мэр Краснодара отбывал срок в дисциплинарном батальоне
16:27
Шоу-бизнес
Невестка Валерии завела блог в Instagram для 11-месячной дочери
16:25
Общество
Травмы от петард и дешевые подарки: что ждет знаки зодиака в новогоднюю ночь
16:22
Спорт
Червиченко оценил высказывание Дзюбы о возвращении в сборную России
16:21
Происшествия
Политолог Подлесный считает, что задержанный мэр Краснодара может остаться на своей должности
16:18
Политика
Политолог Подлесный: мэра Краснодара Алексеенко могли назначить на должность с нарушениями
16:14
Общество
Таксист их Ханты-Мансийска спас провалившегося по шею в сугроб ребенка
16:10
Видео
Очевидцы сняли видео внутри сгоревшего гипермаркета «Лента» в Томске
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Федеральная таможенная служба перевыполнила план по отчислениям в бюджет России

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 16:05
Экономика
Федеральная таможенная служба перевыполнила план по отчислениям в бюджет России
sztu.customs.gov.ru

Москва, 22 декабря. ФТС переведет на федеральные счета порядка 7 трлн рублей по результатам уходящего года, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» руководитель ведомства Владимир Булавин.

Федеральный бюджет пополнится денежными средствами в размере почти 7 трлн рублей от перечислений Федеральной таможенной службы, уверены в госоргане.

«В этом году мы перевыполнили изначально поставленное нам прогнозное задание почти на 2 трлн рублей. Оно было потом скорректировано, но мы считаем, что и превышение над скорректированным прогнозным заданием будет около 600 млрд рублей. Общая сумма составит около 7 трлн рублей», — дал свой прогноз Булавин.

Помимо того, что достигнутые показатели выше прогнозов и планов, они также выше уровня, фиксируемого в докризисном 2019 году, подметил представитель ФТС.

Сумма доходов, которые администрируются таможенной системой, за прошлый год составила 4,752 трлн рублей. В 2019 году индикатор равнялся 5,729 трлн рублей, а в 2018 году фиксировалось значение в 6,063 трлн рублей.

Федеральная таможенная служба ранее сообщала, что ввоз зарубежного мяса в РФ за период с января по октябрь этого года снизился на 15,6% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 186,2 тыс. тонн.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Федеральная таможенная служба перевыполнила план по отчислениям в бюджет России
бюджет фтс булавин
Комментировать