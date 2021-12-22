Минпромторг РФ предложил выделить 38 млрд рублей на мусоросжигательные заводы

Москва, 22 декабря. Проект «РТ-Инвеста» по строительству 25 мусоросжигательных заводов в российских городах нашел поддержку Минпромторга РФ, пишет РБК.

По данным издания, общая стоимость всех проектов составляет 342,5 млрд рублей. Из них 37,55 млрд Минпромторг предложил выделить из федерального бюджета. Ведомство также разработало федеральный проект «Развитие технологий энергетической утилизации отходов производства и потребления», чтобы включить предприятия в национальный проект «Экология».

Известно, что письмо с текстом нового проекта было разослано профильным ведомствам на прошлой неделе. Сейчас документ находится на рассмотрении.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила журналистам, что зампреду правительства неизвестно о предложениях Минпромторга. Минэкономразвития, в свою очередь, подтвердило получение письма. Минфин и «РТ-Инвест» не ответили на запросы журналистов к моменту публикации, а в Минпромторге от комментариев отказались.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ранее заявил, что российские авиастроительные предприятия выпустят более 1000 самолетов до 2030 года. Он напомнил, что в этом году власти утвердили программу государственного гражданского заказа, что стало знаковым событием для отрасли.