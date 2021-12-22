Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 16:32
16:30
Общество
Коммунальные службы Петербурга создают видимость работы в центре, пока районы утопают в снегу
16:29
Весь мир
Главный поставщик стабильности: военный эксперт Рожин объяснил успех российских инструкторов в ЦАР
16:28
Происшествия
Задержанный за получение взятки мэр Краснодара отбывал срок в дисциплинарном батальоне
16:27
Шоу-бизнес
Невестка Валерии завела блог в Instagram для 11-месячной дочери
16:25
Общество
Травмы от петард и дешевые подарки: что ждет знаки зодиака в новогоднюю ночь
16:22
Спорт
Червиченко оценил высказывание Дзюбы о возвращении в сборную России
16:21
Происшествия
Политолог Подлесный считает, что задержанный мэр Краснодара может остаться на своей должности
16:18
Политика
Политолог Подлесный: мэра Краснодара Алексеенко могли назначить на должность с нарушениями
16:14
Общество
Таксист их Ханты-Мансийска спас провалившегося по шею в сугроб ребенка
16:10
Видео
Очевидцы сняли видео внутри сгоревшего гипермаркета «Лента» в Томске
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минпромторг РФ предложил выделить 38 млрд рублей на мусоросжигательные заводы

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 16:05
Экономика
Минпромторг РФ предложил выделить 38 млрд рублей на мусоросжигательные заводы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 22 декабря. Проект «РТ-Инвеста» по строительству 25 мусоросжигательных заводов в российских городах нашел поддержку Минпромторга РФ, пишет РБК.

По данным издания, общая стоимость всех проектов составляет 342,5 млрд рублей. Из них 37,55 млрд Минпромторг предложил выделить из федерального бюджета. Ведомство также разработало федеральный проект «Развитие технологий энергетической утилизации отходов производства и потребления», чтобы включить предприятия в национальный проект «Экология».

Известно, что письмо с текстом нового проекта было разослано профильным ведомствам на прошлой неделе. Сейчас документ находится на рассмотрении.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила журналистам, что зампреду правительства неизвестно о предложениях Минпромторга. Минэкономразвития, в свою очередь, подтвердило получение письма. Минфин и «РТ-Инвест» не ответили на запросы журналистов к моменту публикации, а в Минпромторге от комментариев отказались.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ранее заявил, что российские авиастроительные предприятия выпустят более 1000 самолетов до 2030 года. Он напомнил, что в этом году власти утвердили программу государственного гражданского заказа, что стало знаковым событием для отрасли.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Минпромторг РФ предложил выделить 38 млрд рублей на мусоросжигательные заводы
минпромторг рф утилизация отходов мусоросжигательные отходы
Комментировать