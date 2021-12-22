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Журналист Форрест считает канцлера Германии Шольца болевой точкой США в вопросе «СП-2»

Политика
Журналист Форрест считает канцлера Германии Шольца болевой точкой США в вопросе «СП-2»
Nord Stream 2 / Axel Schmidt  /  Axel Schmidt

Нью-Йорк, 22 декабря. Германия может стать болевой точкой США из-за позиции канцлера Олафа Шольца в отношении «Северного потока — 2». Об этом написала газета The Wall Street Journal.

По словам автора статьи, Бретта Форреста, американская сторона пытается получить от Берлина гарантии от том, что ФРГ не позволит ввести в эксплуатацию газопровод. Причиной может стать предполагаемое «вторжение» России на Украину. Однако канцлер Германии отказывается политизировать проект, несмотря на выступления министра иностранных дел Анналены Бербок. Журналист добавил, что действия Белого дома обусловлены давлением со стороны конгресса.

«Согласно сделке, заключенной на прошлой неделе, закон, который, как ожидается, будет представлен в сенате США в следующем месяце, потребует от администрации (президента Джо. — Прим. ФАН) Байдена применить санкции к Nord Stream 2 AG — российской компании, построившей трубопровод в Швейцарии, — в течение 15 дней после принятия», — отметил журналист.

Журналист Форрест считает канцлера Германии Шольца болевой точкой США в вопросе «СП-2»
pixabay.com /

Стоит отметить, что российская сторона неоднократно называла газопровод исключительно коммерческим проектом. Кроме того, «СП-2» принесет выгоду Евросоюзу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет информации о сроках запуска «Северного потока — 2». По его словам, этот вопрос зависит от решения Федерального сетевого агентства Германии.

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россия сша германия северный поток - 2
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