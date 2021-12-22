Никита Пресняков признался, что обсуждает с супругой формы других женщин

Москва, 22 декабря. Солист группы Multiverse Никита Пресняков рассказал об отношениях с супругой — блогером Аленой Красновой. Музыкант считает свой брак идеальным, поскольку может обсуждать с женой других представительниц противоположного пола.

Внук Аллы Пугачевой женился на возлюбленной более четырех лет назад. В семейной жизни супругов царит гармония, и они могут говорить на самые разные темы. Например, если мимо проходит симпатичная девушка, Пресняков может обсудить с женой ее формы.

«Она на стебе, на юморе, у нее нет тупой ревности», — объяснил певец в эфире YouTube-шоу «Лучше — правду!».

Краснова делает вклад в семейный бюджет, зарабатывая деньги на своем блоге. Например, недавно она ездила в промо-тур, за который получила неплохой гонорар. Музыкант с легкостью отпустил супругу в путешествие, поскольку полностью доверяет ей.

Так как Пресняков не сомневается в жене, он не следит за ее соцсетями и личными сообщениями. При этом сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте показывает супруге интимные фото, которые присылают ему девушки в Instagram Direct. Краснова, по его словам, реагирует на это смехом.

«Мы все говорим как есть. Не люблю недомолвки», — подчеркнул солист Multiverse.

В интервью Никита Пресняков высказался и о постоянных сравнениях его личности со знаменитой бабушкой. Музыкант поделился предположением, когда это наконец прекратится.