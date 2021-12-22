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Число официально безработных россиян за 2021 год уменьшилось более чем на 2 млн

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 15:56
Экономика
Число официально безработных россиян за 2021 год уменьшилось более чем на 2 млн
pexels.com  /  Edmond Dantès

Москва, 22 декабря. Количество зарегистрированных безработных россиян за текущий год снизилось до 780 тыс. человек, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

В начале текущего года уровень общей безработицы составлял 5,9%, а численность — 4,4 миллиона человек. В центрах занятости страны было официально зарегистрировано 2,8 миллиона жителей страны. Теперь их число сократилось до 780 тыс. человек. В настоящий момент численность занятых находится на отметке в 72,3 млн человек, а количество вакансий почти в 2,5 раза превышает показатели по безработице.

В 57 субъектах страны достигнуты допандемийные результаты по уровню занятости населения, а еще в 19 регионах они достигли отметки в 99% от прежних результатов. Однако четыре субъекта находятся в зоне повышенного риска. В этот перечень вошли: Тверская область (95,1%), Республика Коми (97,3%), Саратовская область (97,8%), Республика Мордовия (97,9%).

Заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова ранее сообщила, что уровень безработицы в октябре текущего года составил 4,3%, что стало самым низким показателем за год.

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Все новости / Экономика / Число официально безработных россиян за 2021 год уменьшилось более чем на 2 млн
голикова безработные безработица рынок труда
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