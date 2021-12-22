Публицист Маслов о новой политике РФ к Западу: Силу дипломатии дополнит дипломатия силы

У адресатов переданных МИД РФ 17 декабря проектов Договора о гарантиях безопасности между РФ и США и Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО был остаток рабочего дня пятницы и два выходных, чтобы к началу новой рабочей недели сформулировать свою позицию. Однако ничего подобного не произошло. Европейцы заговорили о «недопустимости агрессивных ультиматумов», американцы — о «встречных озабоченностях». Как будто это российские ракеты размещаются где-нибудь в Мексике, Канаде или на Кубе — в нескольких минутах лета до крупнейших городов и объектов экономической инфраструктуры.

Но ничего иного от них, судя по всему, не ждали. Реакция коллективного Запада оказалась предусмотренной. Поэтому за «пустым» понедельником наступил весьма насыщенный вторник, 21 декабря. В этот день, известный как день рождения Иосифа Сталина, так совпало — конечно же, случайно — российская сторона наглядно продемонстрировала справедливость известной сентенции: кто не хочет слушать главу МИД Сергея Лаврова — тем придется слушать министра обороны Сергея Шойгу. И как выяснилось — председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера вдобавок. Но обо всем по порядку.

В Национальном центре управления обороной прошло расширенное заседание коллегии министерства обороны, на котором выступил президент Владимир Путин. Главное, что было им сказано, — никакого доверия к западным, прежде всего американским, политикам у России больше нет, их обязательства — хоть устные, хоть письменные — ничего не стоят, а их манипуляции — надоели. Поскольку российский лидер мало похож на филиппинца Родриго Дутерте и резких слов старается, как правило, избегать, то такое исключение из правил, вдобавок с обещанием принимать «адекватные ответные военно-технические меры», явно было нацелено на дополнительную стимуляцию зарубежных «коллег» и по факту задало главный вектор предстоящей 23 декабря большой президентской пресс-конференции.

В докладе министра обороны Сергея Шойгу был обозначен весь комплекс военных угроз, исходящих против нашей страны от коллективного Запада, включая украинское направление, а также обозначен имеющийся и перспективный потенциал для их нейтрализации, в составе которого особое внимание привлекла информация о постановке на боевое дежурство полка, оснащенного ракетными комплексами «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Особый акцент был сделан на готовности Вооруженных сил РФ противостоять любому противнику во всех сферах вероятного конфликта: на суше, на море, в воздухе, а также в космическом и информационном пространствах.

Уже после доклада Шойгу Путин еще раз подчеркнул, что нашей стране в проблемах безопасности «дальше двигаться некуда». Ответ на предложения МИД РФ со стороны западных «партнеров» в лице США и НАТО (то есть, по сути, тех же США) необходим определенный и быстрый. «Попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят», Россию не устроит, и ООН препятствием здесь не будет, как не была она препятствием для военных операций коллективного Запада в Югославии, Ираке и Сирии.

Пока произносились все эти слова, на спотовых газовых рынках Европы происходил небольшой «апокалипсис сегодня»: цены на роттердамском TTF превысили отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров голубого золота, побив, помимо абсолютных, посуточные и почасовые рекорды. Конечно, свою роль здесь сыграли и заявления немецкого правительства относительно «Северного потока — 2», и ответ «Газпрома», снизившего подачу голубого золота через Украину и Польшу. Но все же главным «мотором» столь стремительного взлета цен можно считать опасения того, что экспорт газа и других энергоносителей из России в ЕС вообще будет прекращен из-за нарастающей конфликтности отношений. И тогда речь пойдет уже не о ценах в долларах и евро, а о градусах по Цельсию и Кельвину.

ФБА «Экономика сегодня» /

На европейском рынке газа доля России не превышает 40%, а на рынке энергетики в целом не достигает и 30%. Оценка предложений МИД РФ как ультиматума является преувеличением. Но в главном наши западные партнеры не ошибаются — наша страна больше отступать не намерена.

Заняв после Крымской войны пост министра иностранных дел Российской империи Александр Горчаков быстро прославился фразой:

«Россия не сердится — Россия сосредотачивается».

Теперь, наверное, можно сказать:

«Россия не озлобилась — Россия сосредоточилась».

И Россия готова к любым вариантам дальнейшего развития событий. И не скрывает этого, подкрепляя силу дипломатии дипломатией силы. А потому выбор и вся ответственность за него лежит сейчас на США и их союзниках по коллективному Западу.

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