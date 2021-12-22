Экс-министр Суслов назвал главную задачу Запада на Украине

Киев, 22 декабря. Украина по-прежнему рассчитывает на помощь Запада в решении своих экономических, политических и даже военных вопросов. Однако бывший министр экономики Украины Виктор Суслов уверен, что США и Евросоюз лишь делают вид, что оказывают содействие Незалежной, так как преследуют здесь совсем иную, но вполне определенную цель.

Политик напомнил, что дальнейшая судьба Украины действительно начала интересовать коллективный Запад еще до распада Советского Союза. При этом планы зарубежных политиков были явно далеки от безвозмездной помощи Незалежной.

«После распада СССР Запад и его теоретики активно обсуждали, что делать с Украиной, как с независимым государством. Мы помним, сколько усилий потратили американцы на разоружение Украины, все эти книги Бжезинского и так далее. Вспоминается мне и Маргарет Тэтчер с ее книгой "Искусство управлять государством", где она пыталась доказать, что для Запада лучше всего, если ему удастся Украину превратить в буферную зону между Россией и Западом», — заявил Суслов в эфире канала UKRLive.

Экс-министр отмечает, что никто из западных политиков и теоретиков не рассматривал Украину как инструмент для усиления Евросоюза или США в экономическом или военном плане. Такой вариант развития событий изначально даже не предполагался, а потому Запад не пытался способствовать развитию Незалежной.

Федеральное агентство новостей /

«Украина Запад экономически или в военном отношении укрепить просто не может. У нас 90-е место в мире по уровню ВВП на душу населения, разрушена промышленность, которую пытаются добить до самого конца, уничтожен военный потенциал. Сколько бы мы ни поднимали сейчас меморандумов между Украиной и МВФ, мы нигде не найдем, чтобы Запад одобрял какие-то движения в сторону индустриализации, инвестиционных проектов», — уверен политик.

Более того, по мнению Суслова, вся политика Запада на протяжении последних 30 лет была направлена на разрушение Украины. При этом сама Незалежная никогда не была для ЕС и США целью, а стала лишь средством для решения более глобальных задач.

«Там всегда был один аргумент: для того чтобы ослабить Россию, нужно разрушить Украину. Поэтому задача у Запада всегда была одна, и она почти решена — это разрушение экономического потенциала Украины. То есть они рассматривали разрушение Украины, как путь для ослабления России», — подчеркнул бывший министр экономики Виктор Суслов.

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