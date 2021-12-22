Ведущий Норкин: Зеленский «подставился» на Украине из-за продажи «Сватов» в Россию

Москва, 22 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский вызвал на родине нешуточный скандал из-за выхода седьмого сезона культового телесериала «Сваты». Об этом заявил известный телеведущий и шоумен Андрей Норкин.

По словам Норкина, Зеленский попал в неловкое положение из-за деятельности студии «Квартала 95», которая, несмотря на санкции СНБО Украины, продолжала продавать свой продукт российским телеканалам. Как подсчитали киевские радикалы, как минимум 5 проектов студии главы государства были проданы восточному соседу.

«Украинские националисты подсчитали, что за время президентства Зеленского российские телеканалы купили права на трансляцию аж пяти сериалов "Квартала 95". При этом все телеканалы включены в санкционный список СНБО, который Зеленский сам и подписывал», — объяснил Андрей Норкин.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В самом культурном обмене между Россией и Украиной нет ничего плохого, уверен шоумен. Однако Киеву неприятна связь между президентом и новым сезоном «Сватов». Более того, фигура одиозного политика может сказаться и на восприятии самого продукта, который ранее снимался объединенными российско-украинскими усилиями.

«Тут есть один нюанс. Мы покупаем этот хороший культурный продукт, который произвел человек, руководящий своей страной так, что каждый день каким только количеством *** (грязи. – Прим. ФАН) нас не поливает. Деньги-то он получает за это. Наверно, существует ведомость, где написано: продюсер сериала "Сваты"», — раскрыл свое отношение к проекту шоумен.

Российская телепремьера «Сватов-7» назначена на 27 декабря. Зрители, уже успевшие посмотреть премьеру, остались не в восторге от продолжения культового телесериала.