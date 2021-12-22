Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 16:31
16:30
Общество
Коммунальные службы Петербурга создают видимость работы в центре, пока районы утопают в снегу
16:29
Весь мир
Главный поставщик стабильности: военный эксперт Рожин объяснил успех российских инструкторов в ЦАР
16:28
Происшествия
Задержанный за получение взятки мэр Краснодара отбывал срок в дисциплинарном батальоне
16:27
Шоу-бизнес
Невестка Валерии завела блог в Instagram для 11-месячной дочери
16:25
Общество
Травмы от петард и дешевые подарки: что ждет знаки зодиака в новогоднюю ночь
16:22
Спорт
Червиченко оценил высказывание Дзюбы о возвращении в сборную России
16:21
Происшествия
Политолог Подлесный считает, что задержанный мэр Краснодара может остаться на своей должности
16:18
Политика
Политолог Подлесный: мэра Краснодара Алексеенко могли назначить на должность с нарушениями
16:14
Общество
Таксист их Ханты-Мансийска спас провалившегося по шею в сугроб ребенка
16:10
Видео
Очевидцы сняли видео внутри сгоревшего гипермаркета «Лента» в Томске
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ведущий Норкин: Зеленский «подставился» на Украине из-за продажи «Сватов» в Россию

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 15:50
Общество
Ведущий Норкин: Зеленский «подставился» на Украине из-за продажи «Сватов» в Россию
Кадр из сериала «Сваты 7»

Москва, 22 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский вызвал на родине нешуточный скандал из-за выхода седьмого сезона культового телесериала «Сваты». Об этом заявил известный телеведущий и шоумен Андрей Норкин.

По словам Норкина, Зеленский попал в неловкое положение из-за деятельности студии «Квартала 95», которая, несмотря на санкции СНБО Украины, продолжала продавать свой продукт российским телеканалам. Как подсчитали киевские радикалы, как минимум 5 проектов студии главы государства были проданы восточному соседу.

«Украинские националисты подсчитали, что за время президентства Зеленского российские телеканалы купили права на трансляцию аж пяти сериалов "Квартала 95". При этом все телеканалы включены в санкционный список СНБО, который Зеленский сам и подписывал», — объяснил Андрей Норкин.

Ведущий Норкин: Зеленский «подставился» на Украине из-за продажи «Сватов» в Россию
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В самом культурном обмене между Россией и Украиной нет ничего плохого, уверен шоумен. Однако Киеву неприятна связь между президентом и новым сезоном «Сватов». Более того, фигура одиозного политика может сказаться и на восприятии самого продукта, который ранее снимался объединенными российско-украинскими усилиями.

«Тут есть один нюанс. Мы покупаем этот хороший культурный продукт, который произвел человек, руководящий своей страной так, что каждый день каким только количеством *** (грязи. – Прим. ФАН) нас не поливает. Деньги-то он получает за это. Наверно, существует ведомость, где написано: продюсер сериала "Сваты"», — раскрыл свое отношение к проекту шоумен.

Российская телепремьера «Сватов-7» назначена на 27 декабря. Зрители, уже успевшие посмотреть премьеру, остались не в восторге от продолжения культового телесериала.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ведущий Норкин: Зеленский «подставился» на Украине из-за продажи «Сватов» в Россию
украина россия зеленский норкин россия-1 квартал 95 сваты-7
Комментировать