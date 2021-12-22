Очевидцы сняли видео внутри сгоревшего гипермаркета «Лента» в Томске

Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске оказался общей площадью 5000 квадратных метров. Федеральное агентство новостей публикует кадры последствий инцидента.





На видео виден результат обрушения кровли здания. Товары пострадали от огня, несущие конструкции и прилавки покрыли сосульки.

На данный момент стала известна причина возгорания — поджог. Задержан сотрудник, который дал признательные показания. Мужчина стоит на учете в психдиспансере.

В результате происшествия пострадавших нет, спасательные службы успели эвакуировать всех покупателей.

